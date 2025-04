„Több Szoboszlaink lehet, nem csak egy” – pozitívan látja a magyar labdarúgás jövőjét Petry Zsolt

A korábbi 38-szoros válogatott kapus, Petry Zsolt úgy véli, a legfontosabb feladat a futballakadémiák szakmai munkájának fejlesztése, a tehetségek kinevelése, és ennek eredményeként akár „több Szoboszlaink lehet, nem csak egy”.

Az 58 éves szakember, aki jelenleg a török bajnokságban harmadik helyen álló Samsunspor kapusedzője, az M4 Sportnak nyilatkozva úgy fogalmazott: a török futball jó példa lehet a magyarnak is, hiszen nagyon sok tehetséges fiatal kerül ki az akadémiákról, majd játszik erős külföldi csapatokban, ezért is tud a szövetségi kapitány nagyon jó válogatottat kiállítani.

A törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozó kapcsán Petry azt mondta, szerinte a magyar válogatott az utóbbi időben átlagon felül teljesített az NL élvonalában, vagy az Európa-bajnokságra való kijutással, s nagyon szerethető gárda egy felkészült kapitánnyal.

„A törökök elleni visszavágón a két olasz edző közül talán Montella húzta ki jobban a taktikai kártyát, ezért tudtak a törökök eredményesek lenni” – nyilatkozott.

„Én a legfontosabbnak az akadémiák szakmai munkájának továbbfejlesztését tartom, ezáltal pedig a tehetségek beépítését, külföldre kerülését, így akár több Szoboszlaink lehet, nem csak egy.”

A Samsunspor eddig remek szezont fut, Petry szerint részben azért, mert tavaly nyáron egy eltiltás miatt nem igazolhattak új játékost, ez pedig jól sült el. Az új edző mindenkinek megtalálta a helyét az együttesben, a csapategység pedig remek. A gárda április 11-én Sallai Roland csapatával, a Galatasaray-jal találkozik a bajnokságban.

Petry azt mondta, honfitársa jó csapatba került és kívánja neki, hogy ellenük is pályára léphessen. A beszélgetés során szóba került, hogy az Aranycsapat kapitánya, Puskás Ferenc 98 éve született, ennek kapcsán az egykori kapus felidézte, hogy a legendás játékos szövetségi kapitányi időszaka alatt négyszer is játszott a válogatottban.

„Szerény, jószívű embert ismertem meg benne, aki nem élt vissza a múltjával és a legenda státuszával. Kölcsönös tisztelet jellemezte a kapcsolatunkat” – mondta Puskás Öcsiről Petry Zsolt,

aki visszaemlékezett az 1993-as, írek elleni, 4-2-re megnyert dublini mérkőzésre is. Mint mondta, miután a kezdés előtt egy órával ellenőrizte a gyepet, visszatért az öltözőbe, majd kisvártatva óriási üdvrivalgást hallott kintről. Amikor megkérdezte a társait, hogy mi történt, ők azt válaszolták, hogy „Öcsi bácsi belépett a stadionba”. „Őt mindenki ismerte, szerette és tisztelte” – mondta a volt hálóőr.

Az írekkel a mostani világbajnoki selejtezősorozatban is összecsap majd a válogatott, éppen ellenük kezdi a szereplését szeptember 6-án.

„Papíron mindenki a portugálokat tartja a legesélyesebbnek és hogy az ír-magyar csata dönt majd a csoport második helyéről. Ötven-ötven százalék esélyt látok én is és szerintem egy jó indulás a közvetlen rivális ellen nagy lökést adhat.

A magyar válogatott hosszú évek óta nagyon szerethető, és a szurkolók segítségével lehetőség van a második hely megszerzésére a csoportban” – fogalmazott Petry Zsolt, aki Lőw Zsolt lipcsei vezetőedzői kinevezéséről is elmondta a véleményét: „(becenevén) Lőw Cica már eddig is nagyon komoly edzői karriert futott be. Ez nagy lépés a számára, és szerintem van annyira felkészült és intelligens, hogy ezt az akadályt is jól vegye. Akárhol dolgozott, mindenhol pozitívan vélekedtek róla, kívánom neki, hogy ez a szerepvállalása is sikerüljön.”

Kapcsolódó tartalom Újabb fényképek érkeztek Szoboszlai Dominik esküvőjéről Borka újabb megörökített pillanatokkal örvendeztette meg a követőit.

Kiemelt kép: az első sorban: Fiola Attila, Vécsei Bálint, Gazdag Dániel, Dárdai Bence, Dárdai Márton és Kerkez Milos, a második sorban: Bolla Bendegúz, Dibusz Dénes, Varga Barnabás, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott játékosai (Fotó: MTI/Illyés Tibor)