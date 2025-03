Tömegverekedésbe fulladt egy NBA-mérkőzés Minneapolisban, hét embert kiállítottak – VIDEÓ

A Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons meccsen a második negyedben egy sportszerűtlen megmozdulást követően lökdösődés alakult ki a pályán, amelybe hamarosan a kispadok és az edzői stábok is bekapcsolódtak.

– számolt be róla az MTI.

A fight breaks out between the Pistons and Timberwolves

Donte DiVincenzo, Naz Reid, Ron Holland, Isaiah Stewart, Marcus Sasser, Pistons HC J. B. Bickerstaff and Wolves assistant coach Pablo Prigioni were all ejected pic.twitter.com/TJA3OczOxB

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2025