A magyar válogatott után nem lesz többé szövetségi kapitány Marco Rossi

A labdarúgó-válogatottat irányító Marco Rossi azt mondta, magyarországi szerepvállalása végeztével más országban nem fog szövetségi kapitányi munkát vállalni.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember 2018 júniusa óta vezeti a nemzeti együttest, amellyel a csütörtöki, törökországi Nemzetek Ligája-osztályozó lesz a 73. meccse. Ebből az alkalomból exkluzív interjút adott a Fanatik című török lapnak, amelyet közölt a Nemzeti Sport online is – számolt be róla MTI.

Közel hét éve magyar szövetségi kapitány, nagyon szoros a kapcsolata az országgal és az emberekkel

– mondta a beszélgetésben Rossi.

„A magyar válogatottól való távozásom után nem leszek többé szövetségi kapitány. A szerződésem lejár az év végén, és mindig hálás leszek az MLSZ elnökének. A jövőmet az ő véleménye szerint fogom meghatározni” – fogalmazott.

Az interjúban a szakember beszélt a magyar és a török válogatottról is.

„Sokat szenvedtünk ebben a Nemzetek Ligája-kiírásban, de összességében jó úton haladunk. A Nemzetek Ligájában elsők lettünk 2021-ben abban a csoportban, ahol Törökország is szerepelt, 2022-ben pedig legyőztük Angliát és Németországot, és az A-ligában másodikok lettünk az olaszok mögött.

Az utóbbi időben nehéz ellenfelekkel játszottunk, ám mostanában nem arattunk olyan bravúrgyőzelmeket, mint korábban.

Ugyanez volt a 2024-es Eb-n is, ahol a szerencse sem állt mellénk, pedig előtte 2023-ban nem veszítettünk mérkőzést”

– nyilatkozott Rossi, majd rátért a következő riválisra.

„A török emberek imádják a futballt, telt ház előtt játszunk majd Isztambulban. Természetesen nagyon nehéz lesz, de nyerni akarunk, valamint továbbra is az A-ligában folytatnánk. Agresszív meccsre számítok Isztambulban, szerintem az első perctől nekünk esnek, és próbálják tartani a labdát.

Jól kell védekeznünk, ki kell bírnunk a nyomást, jól kell helyezkednünk, és meg kell játszanunk a támadóinkat. 2024 márciusában győztünk ellenük 1-0-ra, de a döntetlen reálisabb lett volna. Nagyon jó játékosaik vannak a védelemben és a középpályán.

Hakan Calhanoglu klasszis, de nagyon kedvelem Orkun Kökcü játékát is.

De ott van még Kerem Aktürkoglu, Arda Güler, Baris Alper és Kenan Yildiz, is elől, a törökök kerete több mint 200 millió eurót ér.”

A szövetségi kapitány szerint nem jelent semmit, hogy a magyarok a legutóbbi három meccsen legyőzték a törököket.

„A korábban elért eredmények csak a statisztikusok számára fontosak. Minden meccs új, különböző dolgok befolyásolhatják a végeredményt. Szóval az előző három siker nem motivál külön minket, fel kell készülnünk a mérkőzésre, és a legjobb formában lévő játékosokat kell pályára küldenünk.”

„Az előző három meccs győzelme nem garantálja, hogy most is mi leszünk a jobbak, de jobban kell játszanunk a törököknél”

– mondta és hozzátette: Budapesten is telt ház lesz és ha azt mondanák, hogy döntetlen lesz az isztambuli meccs, azonnal elfogadná.

Marco Rossi elárulta, hogy a tavalyi Eb-n a törököké volt az egyik csapat, amely lenyűgözte, gratulált is kollégájának, Vincenzo Montellának. A lehetséges felállásról szólva annyit közölt, hogy Szoboszlai Dominik lehet az egyik kulcsember, de a legfontosabb, hogy jól védekezzenek.

„Legutóbb ugyanis túl sok gólt kaptunk a nagycsapatoktól. Szóval fel kell javulnunk védekezésben, mert ezen a szinten már minden hibát megbüntetnek. Szoboszlai tehát fontos nekünk, ahogy olvassa a játékot, a helyezkedésével, a lövéseivel és a passzaival.”

„De ne feledkezzük meg Sallai Rolandról sem, aki jól teljesít a Galatasarayban, pedig több poszton is játszik, előfordult, hogy jobbhátvéd volt”

– fogalmazott.

A Törökország-Magyarország mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik, a visszavágót vasárnap, ugyancsak 18 órától játsszák a Puskás Arénában. A párharc győztese a Nemzetek Ligája következő idényében az élvonalban szerepelhet, a vesztes pedig a másodosztályt jelentő B divízióban.

Kiemelt kép: Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)