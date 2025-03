"Nem volt hosszú vívódás" – visszavonul Hadvina Dóra olimpiai bajnok kajakozó

Bejelentette visszavonulását Hadvina Dóra olimpiai bajnok kajakozó.

A 31 éves sportoló a Csónakház Kajak-Kenu Podcastban árulta el, hogy felhagy a profi sporttal.

Hadvina Dóra a 2021-es tokiói ötkarikás játékokon – lánykori nevén, Bodonyi Dóraként – az 500 méteren első női kajaknégyes tagjaként állhatott fel a dobogó legfelső fokára, míg 500 méteren párosban Kozák Danutával bronzérmet szerzett.

Hadvina 2023-ban tagja a volt az olimpiai kvótaszerző négyesnek, a párizsi csapatba viszont nem tudta beverekedni magát, ezért úgy döntött, hogy befejezi.

„Nem titok, hogy az utóbbi két évem nem úgy sikerült, ahogy azt szerettem volna. Mondanám, hogy hosszas vívódás után odajutottam, hogy abbahagyom a kajakozást. Nem volt hosszas vívódás. De tényleg, azt a döntést hoztam meg, hogy befejezem az élsportolói pályafutásomat” – idézte a hazai szövetség honlapja a sportolót, aki ötszörös világ- és hatszoros Európa-bajnok is.

Hadvina Dóra a Szarvasi Kajak-Kenu Club kötelékében kezdett el kajakozni 2001-ben, nevelőedzője Nyerges Attila volt. 2007-ben átigazolt Békésszentandrásra, 2012-től pedig a Szolnoki Kajak-Kenu Klub színeiben versenyzett. 2015-ben az U23-as világbajnokságon 500 méter egyesben aranyérmes lett, míg a milánói felnőtt vb-n K-2 1000 méteren Sarudi Alíz párjaként a dobogó legalsó fokára állhatott fel.

A 2016-os riói olimpiára nem jutott ki, ennek következtében elgondolkozott a visszavonuláson is, de a folytatás mellett döntött, amiben közrejátszott az is, hogy edzőt váltott, és Hadvina Gergellyel folytatta a felkészülést.

A váltás hamar sikert eredményezett, 2017-ben Raciciében megszerezte első felnőtt világbajnoki címét, miután győzött 500 méteren. Ugyanebben az évben a plovdivi Európa-bajnokságon az 5000 mellett 1000 egyesben is aranyérmes lett. 2018-ban már olimpiai számban is indulhatott a világbajnokságon a négyesben Kárász Annával, Kozák Danutával és Medveczky Erikával ülhetett hajóba. Az egység óriási csatában legyőzve az új-zélandiakat aranyérmet szerzett. Ugyanezen a vb-n 1000 egyesben is győzött, ez volt a magyar kajak-kenu sport történetének 200. világbajnoki sikere.

A 2019-es szegedi kvalifikációs világbajnokságon ismét bekerült a négyesbe.

Augusztus 25-én előbb a rajta kívül még Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara és Medveczky Erika fémjelezte hajó ünnepelhetett győzelmet, majd pár órával később 5000 méteren is elsőként ért célba. Ez utóbbi már az ötödik világbajnoki címét jelentette, amivel bekerült a sportág Örökös Bajnokai közé.

A 2021-es poznani Európa-bajnokságon triplázott, a négyes mellett párosban Kozák Danutával, valamint 5000 egyesben is nyerni tudott. A tokiói olimpián előbb a Kozákkal alkotott párosuk harmadikként ért célba, majd a négyes tolóembereként szintén Kozák Danutával, valamint Kárász Annával, Csipes Tamarával a hajóban olimpiai bajnok lett.

Nem sokkal a hazatérést követően mononukleózist diagnosztizáltak nála, aminek következtében az őszi világbajnokságon nem indult. A 2022-es évet kislánya születése miatt kihagyta, 2023-ban viszont már ott volt a duisburgi világbajnokságon hetedik, egyben olimpiai kvótaszerző négyesben, ám a következő évi válogatón már nem tudta kiharcolni helyét az olimpiai csapatban. Utolsó versenye a szolnoki magyar bajnokság volt, ahol négyesben 200, 500 és 1000 méteren is aranyérmes lett, 1000 párosban pedig harmadikként zárt.

Edzőjével, Hadvina Gergellyel 2020-ban házasodtak össze, kislányuk, Holli idén lesz hároméves.

Kiemelt kép forrása: Kajak-Kenu Sport oldala