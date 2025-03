Wéber Gábor szerint kevés az esély arra, hogy Hamilton világbajnok legyen

Kegyelmi év jön a március 14-én rajtoló Formula–1-es szezonban – fogalmazott Wéber Gábor, az M4 Sport szakkommentátora a Család-barát vendégeként azzal kapcsolatban, hogy csak minimálisan változik a verseny szabályrendszere idén, szemben a jövőre várható módosításokkal. Wéber Gábor a legnagyobb szenzációra, Lewis Hamilton Ferrarihoz való szerződésére reflektálva elmondta, nem sok esélyt lát arra, hogy a brit pilóta világbajnoki címet szerezzen.

Pénteken útjára indul a 2025-ös Forma–1-es világbajnokság. A sorozat Ausztráliában tartja az első versenyét. A szezon valamennyi versenyhétvégjének minden eseményét a korábbiakhoz hasonlóan élőben az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon láthatják.

Wéber Gábor, autóversenyző, a Formula-1 szakkommentátora a Duna Család-barát című műsorának vendégeként avatta be a nézőket a szezonnal kapcsolatos tudnivalókba.

A jubileumát ünneplő sorozat életében ez lesz az utolsó, mint mondta, kegyelmi év, amikor a jelenlegi szabályrendszer minimális változtatásaival rendezik a versenyt, így a csapatoknak, mérnököknek nem kell a korábbi fejlesztéseikből semmit kidobni.

Kiemelte, az idei is hosszú szezon lesz, december első feléig 24 futammal járja a világot a Formula-1 20 versenyzője, 20 autóval és a hozzájuk tartozó körülbelül kétezer fős szakmai stábbal.

A szezon egyik legnagyobb kérdése, Hamilton szereplése kapcsán is kifejtette véleményét az M4 Sport szakkommentátora. „Ez az idei verseny legnagyobb szenzációja, hiszen 12, a Mercedesnél töltött év után a Ferrari színeiben ül autóba a brit pilóta. Célja, hogy megszerezze nyolcadik világbajnoki címét. Ebben a mostani mezőnyben ez nagy kihívás, kicsi rá az esélye, de futamgyőzelemre, dobogós helyezésre van. Nagy dobás lenne, ha mégis világbajnoki címet nyerne”.

Vele egyet értve Ujvári Máté, az M4 Sport riportere elmondta, mindenki árgus szemmel figyeli Hamilton szereplését, de véleménye szerint Norris vagy Leclerc lesz a világbajnoki befutó.

Ujvári Máté idén is a legtöbb helyszínről követi és látja el a legfrissebb információkkal a nézőket, a rajtrácsról és a boxutcából jelentkezve készíti beszámolóit, interjúit a csapattagokkal, sztárokkal.

A kulisszatitkok mellett természetesen az M4 Sporton és az m4sport.hu-n élőben követhetik a szezon minden eseményét, a szabadedzéseket, időmérőket és a futamokat.

Az M4 Sporton kedd esténként láthatják a Boxutca című magazint, amelyben az F1 legjelesebb hazai szakértői a hét történéseit elemzik, épp úgy, mint a Nemzeti Sportrádió Boxutca podcastjében, amelyet bármikor visszahallgathatnak a Spotify-on. A Nemzeti Sport ezúttal is különleges, 100 oldalas kiadványt készített a szezonrajtra, amelyet március elsejétől vásárolhatnak meg az újságárusoknál. A kiadványban több magyar és külföldi szakújságíró is érdekes felvezetővel szolgál, háttéranyagok keretében foglalkoznak – a többi között – a McLaren hihetetlen felemelkedésével, a nagy bajnokok meghökkentő csapatváltásaival és a jubileumi, 40. Magyar Nagydíjjal is.

A Család-barát teljes beszélgetése újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

A 2025-ös F1-es szezon március 14-én startol Ausztráliában, Melbourne-ben, amelyet az F2 és az F3 időmérőjéhez és futamához hasonlóan élőben nézhetnek az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon.

F1 1. futam (Ausztrália, Melbourne):

március 14., péntek:

szabadedzés: 2:30 szabadedzés: 6:00

március 15., szombat:

szabadedzés: 2:30

időmérő: 6:00 (felvezetőműsor 5:30)

március 16., vasárnap:

pilótaparádé: 4:00

futam: 5:00 (felvezető műsor 4:30)

Család-barát – hétköznaponként 9:35-től és 11:10-től a Dunán

A kiemelt kép forrása: MTVA/Markal Ádám