Donald Trump fogja felügyeli a labdarúgó-világbajnokság előkészületeit

Donald Trump amerikai kormányzati munkacsoportot hozott létre a 2026-os, amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság előkészületeire; az amerikai elnök pénteken írta alá az erről szóló rendeletet.

Az elnöki jogszabály szerint a fehér házi munkacsoport (White House Task Force on the FIFA World Cup 2026) a jövő évi világbajnokság mellett az idei FIFA-klubvilágbajnokság megrendezésének előkészületeit is felügyeli majd.

A testület elnöke Donald Trump, az Egyesült Államok elnök, a munkacsoport alelnöke J. D. Vance alelnök, a tagok között van a külügyminiszter, a nemzetbiztonsági tanácsadó, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója.

Donald Trump elnök pénteken fogadta a FIFA vezető tisztségviselőit, és megtiszteltetésnek nevezte az Egyesült Államok számára, hogy ismét megrendezheti a labdarúgó-világbajnokságot.

A sporteseményt 2026. június 11. és július 19. között tartják Észak-Amerika három országában. A tervek szerint az Egyesült Államokban 78 mérkőzés játszanak, míg Mexikó és Kanada 13-13 összecsapásnak ad otthont.

A döntőt a New Yorkhoz közeli, New Jersey állam területén fekvő MetLife Stadionban rendezik.

2025-ös FIFA-klubvilágbajnokságot június 14. és július 13. között rendezik az Egyesült Államok 12 stadionjában.

