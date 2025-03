Szoboszlaiék győztek Párizsban: egyetlen kidolgozott helyzetből verték meg a PSG-t

A Liverpool Harvey Elliott 87. percben szerzett góljával 1-0-ra nyert a Paris Saint-Germain vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharc szerdai első mérkőzésén. A vörösöknek egyetlen kidolgozott helyzet, és kapusuk kiváló teljesítménye elégnek bizonyult a győzelemhez.

A magyar válogatott csapatkapitánya kezdőként kapott helyet az angoloknál, akiket az első félidőben megpróbált lerohanni a PSG.

A franciák kis híján sikerrel is jártak, a georgiai Hvicsa Kvarachelia gólját azonban videobírós ellenőrzés után les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

Az első félidőt így is óriási fölényben futballozta végig a párizsi együttes, miközben a Liverpool támadásban semmit nem tudott felmutatni. A folytatásban sem változott a játék képe, továbbra is a PSG irányította a mérkőzést, a Pool pedig kénytelen volt minden erejével védekezni, és a kontrákra építeni. Szoboszlai az első félidő után a másodikban is góltól mentette meg egy alkalommal a csapatát.

A fordulat a hajrában következett be: a 86. percben csereként beálló Elliott ugyanis egy perccel később Darwin Nunez remek passzát követően betalált, így a meccsen mindössze két kapura lövéssel próbálkozó Liverpool végül kedvező helyzetből várja a visszavágót. A PSG 27 alkalommal lőtt kapura a találkozón, azonban a vendégek kapujában fantasztikus teljesítményt nyújtó, meccs emberének választott Alisson Becker minden próbálkozást hárított.

Münchenben a Bayern már a kilencedik percben előnybe került a Bundesligában címvédő Bayer Leverkusennel szemben, majd a második félidő elején kétgólosra növelték előnyüket. A Leverkusen esélyei végleg elszálltak, amikor a 62. percben Nordi Mukiele megkapta a második sárga lapját és kiállították, 13 perccel később pedig Harry Kane tizenegyesből saját maga második és a Bayern harmadik találatát szerezte. A párharc eldőlni látszik, arra ugyanis kevés az esély, hogy a Leverkusennek hazai pályán sikerül majd fordítania háromgólos hátrányból.

Lisszabonban a vendég FC Barcelona a mérkőzés nagyobb részét emberhátrányban volt kénytelen lejátszani, Pau Cubarsít ugyanis a 22. percben kiállította a játékvezető, mert kapura törő játékos ellen követett el szabálytalanságot. A katalánok így is vezetést szereztek a 61. percben Raphinha távoli lövésével, majd sikeresen védekeztek a hátralévő időben, így minimális, de a továbbjutás szempontjából sokat érő előnnyel fogadhatják majd a Benficát a párharc második meccsén.

A visszavágókat jövő kedden rendezik.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

Paris Saint-Germain (francia) – Liverpool (angol) 0-1 (0-0)

gólszerző: Elliott (87.)

———————————————————

Bayern München (német)-Bayer Leverkusen (német) 3-0 (1-0)

gól: Kane (9., 75., a másodikat 11-esből), Musiala (54.)

kiállítva: Mukiele (62., Leverkusen)

—————————————————

Benfica (portugál)-FC Barcelona (spanyol) 0-1 (0-0)

gól: Raphinha (61.)

kiállítva: Cubarsí (22., Barcelona)

—————————————————

korábban:

Feyenoord (holland)-Internazionale (olasz) 0-2 (0-1)

gól: Thuram (38.), Martínez (50.)

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool (b) és Nuno Mendes, a Paris Saint-Germain játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének Paris Saint-Germain – Liverpool első mérkőzésén Párizsban 2025. március 5-én (Fotó: MTI/AP/Christophe Ena)