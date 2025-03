A szezon eddigi legnagyobb erőpróbája vár Szoboszlaiékra

Kedd este játszották a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzéseit. A Real Madrid hazai pályán 2-1-re legyőzte városi riválisát Atléticót, míg az Arsenal kiütéses győzelmet aratott Hollandiában. A legjobb 16 további mérkőzéseit szerdán rendezik, köztük a forduló talán legjobban várt rangadóját is. A Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool a Paris Saint-Germain otthonában lép pályára.

A címvédő és 15 végső diadalával csúcstartó királyi gárdának ez volt az ötszázadik találkozója a legrangosabb európai kupasorozatban. A madridi derbit a második félidő elején a marokkói Brahim Diaz gólja döntötte el. A találat után az Atleticó már nem tudott igazán veszélyt teremteni ellenfelük kapuja előtt, azonban a csupán egy gólos hátrányuk miatt a párharc még nem dőlt el.

Az Arsenal tulajdonképpen az egész párharcot eldöntötte az első, idegenbeli felvonáson, ugyanis 7-1-re ütötte ki a holland PSV Eindhovent, amely nem volt egy súlycsoportban az angol csapattal. Az Ágyúsoknál a norvég Martin Ödegaard duplázott.

A harmadik esti összecsapáson a német Borussia Dortmund nem tudott előnyt szerezni hazai pályán az idei szezonban már több meglepetést is okozó francia Lille ellen, amely veszélyesebben futballozott az esélyesebb ellenfelénél.

A korábban kezdődő Club Brugge-Aston Villa mérkőzésen a vendég angolok 3-1-es előnyt tudtak kiharcolni, amivel rendkívül jó helyzetből várhatják a párharc második felvonását.

A visszavágókat jövő szerdán rendezik.

Ami a szerdai mérkőzéseket illeti, a holland Feyenoord az olasz bajnokságot 1 ponttal vezető Intert fogadja.

Szintén szerdán lép pályára a végső győzelemre is esélyesnek tartott Barcelona, amely a Benfica otthonába látogat. Emellett igazi rangadót hoz a német bajnokság két éllovasának összecsapása is: a Leverkusen és a Bayern München legutóbb a Bundesligában találkozott, ahol gól nélküli döntetlen született. Akkor a bajorok szinte helyzetig sem jutottak, ám meglepő lenne, ha ez szerda este is így alakulna.

A forduló talán legjobban várt mérkőzésén a Paris Saint-Germain hazai pályán fogadja a Liverpoolt. Európa öt legnagyobb bajnokságát figyelembe véve a Liverpool után a PSG szerezte a legtöbb pontot. A közelmúltban remek formát mutató franciák minden sorozatot figyelembe véve utoljára november végén szenvedtek vereséget, akkor a Bayern Münchentől kaptak ki. Eközben Szoboszlaiék két rangadó megnyerése után, az angol bajnokságot 13 ponttal vezetve érkeznek Párizsba. Mindkét oldalon érdemes lesz figyelni a sztárjátékosokra, elsősorban az Aranylabda-esélyes Mohamed Salahra és a PSG villámgyors szélsőjére, Ousmane Dembélére.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

Real Madrid (spanyol)-Atlético Madrid (spanyol) 2-1 (1-1)

gól: Rodrygo (4.), Díaz (55.), illetve Alvarez (32.)

————————————————-

PSV Eindhoven (holland)-Arsenal (angol) 1-7 (1-3)

gól: Lang (43., 11-esből), illetve Timber (18.), Nwaneri (21.), Merino (31.), Ödegaard (47., 73.), Trossard (48.), Calafiori (85.)

—————————————————

Borussia Dortmund (német)-Lille (francia) 1-1 (1-0)

gól: Adeyemi (22.), illetve Haraldsson (68.)

————————————————-

Club Brugge (belga)-Aston Villa (angol) 1-3 (1-1)

gól: De Cuyper (12.), illetve Bailey (3.), Mechele (82., öngól), Asensio (88., 11-esből)

szerdán:

Feyenoord (holland)-Internazionale (olasz) 18.45

Paris Saint-Germain (francia) – Liverpool (angol) 21.00

Bayern München (német)-Bayer Leverkusen (német) 21.00

Benfica (portugál)-FC Barcelona (spanyol) 21.00

