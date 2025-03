A Liverpool után a Real Madriddal is szóba hozták Kerkez Milost

Az átigazolási hírek egyik legmegbízhatóbb forrásának számító Fabrizio Romano kedden arról számolt be, hogy a magyar válogatott balhátvédje, Kerkez Milos a nyáron távozik a Bournemouth csapatától. A fiatal tehetséget tavaly nyáron még a Manchester Uniteddel is hírbe hozták, az utóbbi időben pedig a Liverpool érdeklődéséről is lehetett hallani. Egy spanyol hírportál szerint azonban a Real Madrid is felfigyelt rá, ami tovább növeli az esélyét egy rangos klubváltásnak.