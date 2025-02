Szoboszlai Dominik: Meccsről meccsre haladunk

A Newcastle United elleni szerda esti bajnoki után több portál a meccs legjobbjának választotta a 2-0-s siker során betaláló Szoboszlai Dominiket, a Liverpool magyar labdarúgóját, aki a TNT Sportnak nyilatkozva a góljairól, a következő időszak feladatairól és a bajnoki esélyekről is beszélt.

A magyar válogatott csapatkapitánya egymást követő második mérkőzésén volt eredményes, vasárnap a címvédő Manchester City ellen is gólt szerzett. Több internetes szaklap és a brit TNT Sports szerint is ő volt a szerdai találkozó legjobbja, a televíziós csatornának már a pályán, a lefújást követően nyilatkozott.

„Ez a második idényem itt, szóval még nem volt olyan sok esélyem rá, hogy egymás után két különböző meccsen gólt szerezzek. Nagyon boldog vagyok, hogy segíthettem a csapatot, de a legfontosabb az, hogy győztünk. Ha még több gólt tudok szerezni egymás után, akkor boldog leszek, de sokkal boldogabb leszek, ha megőrizzük az első helyünket a tabellán” – fogalmazott Szoboszlai, akinek csapata jelenleg 13 ponttal vezet a második Arsenal előtt, amely egy meccsel kevesebbet játszott.

Arra a kérdésre, mikor hiszik majd el, hogy meglehet a bajnoki cím, Szoboszlai így válaszolt:

„Majd akkor, ha matematikailag sem lesz esélyük utolérni minket. Nagyon boldogok vagyunk, hogy tizenhárom ponttal vezetünk, de magunkra összpontosítunk. Jön a Bajnokok Ligája, aztán meccsről meccsre megyünk előre, hogy az élen maradjunk.”

A Liverpoolnak most hét nap szünet következik, majd jövő szerdán a Paris Saint-Germain otthonában lép pályára a BL nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. A csapat még három sorozatban is versenyben van, a Premier League és a BL mellett a Ligakupában is, amelynek döntőjében éppen a Newcastle lesz az ellenfele.

„Amikor idejöttem, az első idényben mindent meg akartam nyerni a csapattal, szóval most nem szeretnék sokat beszélni erről. Ahogy mondtam, meccsről meccsre haladunk, először jön a Bajnokok Ligája, a párharc két meccse között még játszunk a Premier League-ben és lesz egy kupadöntőnk is a Newcastle ellen. Nagyon kemény, nagyon jó csapat, remek játékstílussal, szóval előbb a BL-re kell figyelnünk, aztán jön a kupadöntő” – mondta a középpályás, aki csapattársától, a második hazai gólt szerző argentin világbajnoktól, Alexis Mac Allistertől vette át a mérkőzés legjobb játékosának járó díjat.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol labdarúgó Liga-kupa elődöntőjében játszott Liverpool-Tottenham Hotspur mérkőzésen a liverpooli Anfield Raod-i Stadionban 2025. február 6-án (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)