Szilágyi Áron szerződést hosszabbított a Vasassal, májusban térhet vissza

Két évvel meghosszabbította sportolói szerződését a Vasasnál a háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok Szilágyi Áron, aki Achilles-műtétje után egyre jobban van és májusban már újra versenyezne.

Klubja – melynél a vívószakosztály elnökeként is tevékenykedik – a honlapján közölt vele interjút, ebben a klasszis kardozó úgy fogalmazott, „minden a terv szerint halad a rehabilitáció terén, így továbbra is él az a forgatókönyv, hogy májusban akár már versenyen is a pástra állhatok”.

Ez azért lenne fontos – emelte ki –, mert júniusban és júliusban Európa-bajnokságot és világbajnokságot rendeznek, és előtte szüksége lenne pár versenyre. Beszélt arról is, hogy harmincnégy évesen, öt olimpiával a háta mögött egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy folytatja sportolói pályafutását.

„Sokat nyomott a latban az is, hogyan sikerült az olimpia, mennyire volt támogató a családom, a barátaim, vagy éppen a Vasas. Összességében mindenhonnan az az impulzus jött, hogy érdemes lenne folytatni,

és ne a balul sikerült párizsi legyen az utolsó egyéni versenyem” – árulta el döntés hátterét, utalva arra, hogy egyéniben az első fordulóban búcsúzott a nyári játékokon.

Emellett – jelezte – tisztult a kép a sportolói tervein túlmenően is: elvégzett egy coach-képzést, és célkeresztbe került a pszichológia mesterképzés elkezdése is. „Kifejezetten a magas teljesítmény és annak a mentális oldala érdekel, ebben vagyok én is benne, ezt szeretném kutatni” – mondta. Egyelőre 2026-ig hosszabbított szerződést.

„Los Angelest szándékosan nem szeretném még bevonni ebbe a tervezésbe, már csak azért sem, mert akkor csak ezt a részét emelné ki mindenki, hogy én már a következő olimpiára készülök. Holott most nem ez mozgat, hanem például az, hogy úgy érzem, még tudnám segíteni a generációváltás küszöbén álló kardválogatottat. Meglátjuk, hogyan sikerül a visszatérés, de az biztos, hogy nem szeretném sokkal alább adni a korábbiaknál. Nem az a célom, hogy ellegyek valahogy a mezőnyben, hanem ott akarok továbbra is lenni a legjobbak között. Ha minden ideálisan alakul, lehet ebben még egy teljes olimpiai ciklus, de most még nem időszerű ezt latolgatni” – fejtette ki.

Szóba került az is, hogy a párizsi olimpián újabb három saját nevelésű vasasos vívó ért fel az ötkarikás dobogóra. Koch Máté és Nagy Dávid a párbajtőrcsapattal aranyérmet nyert, Rabb Krisztián pedig a kardválogatottal ezüstöt szerzett.

„Erről tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, világszintű, hatalmas siker, hogy újabb három saját nevelésű vívónk jutott el ilyen szintre, két újabb olimpiai bajnokot adva a magyar sportnak. Ez az egész Vasas család és a szakosztály erejét mutatja. Olyan közösség van nálunk, amelyben fel tudjuk építeni ezeket a versenyzőket. Számomra, aki huszonöt éve vagyok a klub vívója, ez egy elképesztően nagy értéket jelent. Szeretnénk az utat folytatni, továbbra is megtalálni a fiatal tehetségeket, és végigsegíteni őket akár a legmagasabb szintekig” – mondta Szilágyi Áron.

A sportoló megemlítette, hogy az új szakági kapitány, Nemcsik Zsolt bízik benne, és visszavárja.

„Ez egy különleges helyzet, hiszen gyerekkorom óta ismerem őt, Gerevich György kezei alatt együtt készültünk a Vasasban, ő volt a példakép, utána együtt lettünk például világbajnokok, majd valamilyen szinten én vettem át tőle a stafétát. Nagy öröm, hogy most edző-versenyző felállásban is tudunk majd együtt dolgozni” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a mindennapokban vasasos edző, Kósa Mikós irányításával fog készülni.

Szilágyi Áron a vívóedzéseket márciusban tervezi elkezdeni, a versenyzést illetően pedig a májusi, szöuli Grand Prix van nála célkeresztben.

Kiemelt kép: Szilágyi Áron (Fotó: MTI/Kovács Tamás)