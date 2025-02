Szobrot állítottak Cristiano Ronaldónak a Times Square-en

Cristiano Ronaldo 40. születésnapját egy különleges eseménnyel ünnepelték szerdán, a New York-i Times Square-en: a rajongók egy tömegeseményt szerveztek, hogy egyszerre hajtsák végre Ronaldo ikonikus „Siu!” gólörömét. Ezzel egy világrekordot is beállítottak, ugyanis most mutatta be egyszerre a legtöbb ember a híres mozdulatot.

A Ronaldo-szobor – amelyről több felvétel is megjelent a közösségi médiában – Sergio Furnari szobrász műve, aki aktívan népszerűsítette is a Times Square-re szervezett eseményt. A statue for Cristiano Ronaldo’s 40th birthday has been revealed in Times Square 😂🤨 pic.twitter.com/A1HMw9tsLN — Pubity Sport (@pubitysport) February 5, 2025 A sajátos gólöröm részeként a portugál klasszis a szögletzászló felé fut, karját kitárva magasra ugrik, majd erőteljes testtartással landol, miközben „Siu!” kiáltást hallat (ami nagyjából annyit jelent, hogy „Igen!”). A rajongók gyakran együtt skandálják vele, így a stadionokban igazán izgalmas pillanatokat teremt – írta a Portuguese American Journal. Cristiano Ronaldo ikonikus gólöröme mára az egyik legismertebb mozdulattál vált a labdarúgásban. Először 2013-ban, a Real Madrid színeiben, egy Chelsea elleni, felkészülési mérkőzésen mutatta be. Később elmagyarázta, hogy a „Siu!” kiáltás természetesen alakult ki, mivel ő és csapattársai a győzelmek ünneplésekor mindig a spanyol „sí” (igen) szót használták. Az évek során ez a mozdulat a védjegyévé vált. Kapcsolódó tartalom Ronaldo: Én vagyok minden idők legjobbja Kiemelt kép: Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó-Európa-bajnokság F csoportja második fordulójának Törökország-Portugália mérkőzése előtt a dortmundi Westfalen Stadionban 2024. június 22-én (Fotó: MTI/EPA/Georgi Licovszki)