Az élő közvetítések mellett exkluzív tartalmakkal várja az OTP Bank Liga tavaszi szezonjának nézőit a közmédia

A labdarúgó NB I. 2024/25-ös szezonjának tavaszi felvonásában 97 mérkőzés várja a szurkolókat, amelynek valamennyi mérkőzését élőben közvetíti az M4 Sport/M4 Sport+, a Nemzeti Sportrádió és a nemzetisport.hu . Az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió különleges magazinműsorokkal, exkluzív tartalmakkal is készül a tavaszi bajnoki szezonra.

13 500 perc élő műsorral készül az M4 Sport az NB I. tavaszi szezonjára

A picivel több mint 9 teljes napnyi közvetítés 97 mérkőzésből, azaz az összes tavaszi NB I-es találkozóból tevődik össze. Az M4 Sport négy, elsősorban az OTP Bank Ligával foglalkozó magazinműsorral is készül a szezon hátralévő részére. A Játékoskijáró című magazin, az NB I felvezető műsora csütörtökönként jelentkezik, az aktuális forduló beharangozójaként. A Péntek Esti Foci című műsor megújult tematikával várja a nézőket, ezentúl rendszeresen láthatnak a műsorban olyan korábbi labdarúgókat, akik kötődnek a forduló legfontosabb párharcaihoz és miközben az aktuális meccseket elemzik, a pályafutásukat is felidézik. Ezen felül a Góóól! és a Góóól! 2 című magazinműsorban részletesen összefoglalják a forduló legizgalmasabb történéseit – előbbi szokás szerint a klasszikus összefoglaló, utóbbi pedig a játéknap beszédtémáit kitárgyaló műsor.

A Nemzeti Sportrádió szintén valamennyi mérkőzést élőben közvetít, így Budapest környékén az FM 105,9-en, illetve az országban online bárhol élőben hallgathatják az NB I. 2024/2025-ös szezonjának összes hátralévő találkozóját. Tematikus műsorokkal is várja a hallgatóit a Nemzeti Sportrádió – péntekenként Berkesi Judit és Hajdú B. István a labdarúgó NB I. legfontosabb történéseit vesézik ki a Gurulj be lassítva is! című műsorban, míg a Hazafutás című magazinban Bene Ferenc állandó szakértővel hallhatnak érdekes statisztikákat a fordulókról. A Sportreggel és a Körkapcsolás című műsorok a tavaszi szezonban kiemelten foglalkoznak az OTP Bank Liga eseményeivel.

A Nemzeti Sport és a nemzetisport.hu továbbra is nagy figyelmet fordít a labdarúgó NB I-re, hiszen azon túl, hogy minden mérkőzésről beszámolnak, exkluzív interjúkat is olvashatunk Magyarország egyetlen sportnapilapjában.

Az OTP Bank Liga 18. fordulójának menetrendje:

Február 1., szombat:

Paksi FC–ETO FC Győr 14.30 (M4 Sport +, m4sport.hu)

Fehérvár FC–Puskás Akadémia FC 17.00 (M4 Sport, m4sport.hu)

DVTK–Újpest FC 19.30 (M4 Sport, m4sport.hu)

Február 2., vasárnap:

DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC 12.45 (M4 Sport, m4sport.hu)

Kecskeméti TE–ZTE FC 17.30 (M4 Sport +, m4sport.hu)

Ferencvárosi TC–MTK Budapest 20.15 (M4 Sport, m4sport.hu)

Kiemelt kép: Végh Bence, az MTK (j) és Matheus Saldanha, az FTC játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójában játszott MTK Budapest – Ferencvárosi TC mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2024. szeptember 20-án. A Ferencváros 3-1-re győzött (Fotó: MTI/Illyés Tibor)