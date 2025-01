Marco Rossi: sikerrel járhatunk a törökök ellen a Nemzetek Ligájában

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapatának megvan a lehetősége arra, hogy sikerrel vegye a Törökország elleni osztályozós párharcot márciusban a Nemzetek Ligájában.

A 60 éves olasz szakember az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban beszélt erről, hozzátéve, hogy az első, idegenbeli mérkőzés döntő jelentőségű lesz.

„A környezeti tényezők mindig nagyon fontosak. Nem meghatározók, de lényegesek. Mi régóta nem veszítettünk meccset hazai pályán, ez pedig a szurkolóinknak tudható be, mert az, hogy ilyen sokan és így támogatnak minket, vélhetően arra sarkall mindenkit, hogy még a száz százaléknál is többet hozzon ki magából” – fogalmazott Rossi. Hozzátette, tiszteli a török együttest, amelyet honfitársa, Vincenzo Montella irányít kapitányként, a játékosaik pedig meglátása szerint jó csapatot is alkotnak.

„Valamivel gyengébbek, mint két legutóbbi NL-riválisunk, a hollandok és a németek, de az elmúlt években a magyar válogatott már bebizonyította, hogy képes felvenni a versenyt bármelyik ellenféllel, még ha néha jobban, máskor pedig rosszabbul alakult is ez” – mondta a magyar állampolgársággal is rendelkező szövetségi kapitány.

Marco Rossi az interjúban arról is beszélt, hogy milyen érzés lesz számára a válogatott történetének 1000. mérkőzésén vezetni a csapatot.

Törökország ellen, idegenben -, emellett a csapatkapitányról, a Liverpoolban meghatározó szerepkört betöltő Szoboszlai Dominikról, valamint a szintén a Premier League-ben szereplő, Bournemouth-ot erősítő Kerkez Milosról is nyilatkozott.

A spanyol élvonalbeli Real Valladolidhoz igazoló Nikitscher Tamásról az olasz szakvezető azt mondta, ha nem játszott volna a válogatottban, akkor „nehezen lett volna elképzelhető”, hogy a La Ligában folytathatja.

„Európában mára mindenki tiszteli a magyar válogatottat, ezt minden alkalommal személyesen tapasztalom meg az idegenbeli meccseinken. Tamást nagy mértékben segítette, hogy hat válogatott meccsen játszott, ugyanakkor a Valladolid az ő számára nem lehet cél, csupán egy kiindulási pont. Sokat kell dolgoznia minden nap, hogy minél több játéklehetőséget kaphasson a csapatban” – jelentette ki Rossi.

A szövetségi kapitány a válogatott két kapusáról, Dibusz Dénesről és Gulácsi Péterről is beszélt, valamint úgy fogalmazott, az idei „nagyon fontos év lesz” a szeptemberben kezdődő világbajnoki selejtezők miatt.

„Van egy célunk, amit el akarunk érni, de a mi csoportunkban szerepel majd a portugál vagy a dán válogatott, így a közvetlen vb-re jutás, azaz a selejtezőcsoport megnyerése inkább álom lehet, mint cél. Persze nem lehetetlen elsőként zárni, de nagyon nehéz, és ehhez az örmények, valamint az írek ellen is kifejezetten jól kell majd játszanunk” – mondta.

A teljes interjú pénteken 22.15 órakor lesz majd megtekinthető az M4 Sporton.

Kiemelt kép: A magyar válogatott tagjai a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott a budapesti Puskás Arénában 2024. november 19-én. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)