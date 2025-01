Nikitscher Tamás, a Kecskemét sztárja a Real Valladolidban folytatja pályafutását

A spanyol labdarúgó élvonalban szereplő Real Valladolidban folytatja pályafutását Nikitscher Tamás.

A 25 éves, hatszoros válogatott középpályás leigazolását szerdán jelentette be az észak-spanyol klub, amely a közösségi oldalán üdvözölte egy sejtelmes fotóval új szerzeményét.

A játékos a Kecskeméttől szerződött a La Ligában jelenleg utolsó helyezett csapathoz, melynél három és fél évre szóló szerződést írt alá.

„Szavakkal nem lehet leírni, hogy ez mit jelent nekem, biztosan kell még idő, mire tudatosul bennem” – nyilatkozott a kecskemétiek honlapján a futballista.

„Elképesztően hálás és boldog vagyok, hogy megvalósulhatott ez a dolog.

Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert Kecskemét a második otthonom lett, melyet most elhagyok. Nem is könnyű helyzetben ráadásul, ami miatt különösen fáj a szívem. Ugyanakkor egy olyan lehetőséget kínált nekem az élet most, amit ha nem próbálok meg, biztosan ott motoszkált volna mindig a fejemben.”

Hozzátette, csak hálával tartozik, mert szinte mindent Kecskeméten ért el, itt lett NB I-es labdarúgó, majd válogatott, és amikor sérült volt, akkor is mindenben támogatták és segítették, hogy erősebben térjen vissza.

„Nagyon remélem, hogy a klubnál mindenki egy kicsit a saját sikerének érzi a klubváltásomat, mert ez így van. Szeretném kiemelni tulajdonos urat, aki nélkül ez a váltás nem jöhetett volna létre, neki köszönhetően most vihetem tovább a KTE jó hírét Spanyolországba is. Nem szeretném kihagyni a szurkolókat sem. Kecskeméten napi szinten jöttek oda hozzám, sokat beszélgettünk, így elképesztően közel állnak a szívemhez. Remélem, hogy a távozásom miatt nem marad bennük rossz érzés, mert nagyon hálás vagyok azért a támogatásért, amit akár én, akár a csapat kapott tőlük folyamatosan. Csak a legjobbakat kívánom nekik és a klubnak, összefogva biztos vagyok benne, hogy elérhető a cél. Nem lesz könnyű a tavaszi szezon, de hiszek benne, hogy a KTE a következő idényben is az NB I-ben szerepel majd” – mondta.

A labdarúgó leigazolása már hetek óta napirenden volt, de a Valladolidnak a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében előbb el kellett adnia játékost, hogy a La Ligánál regisztrálhassa a magyar futballistát.

Nikitscher 2010 óta az első magyar labdarúgó, aki az NB I-ből szerződött a spanyol La Ligába. Akkor ez Pintér Ádámnak sikerült, aki az MTK-tól került a Zaragozához.

Yaakobishvili Antal játszott magyarként legutóbb a spanyol élvonalban egy meccsen a Gironában, de ő nem lépett pályára az NB I-ben, míg Vadócz Krisztián 2008-ban a holland NEC-től szerződött az Osasunába, melyben 2011 nyaráig 71 meccsen szerepelt a La Ligában. Pintér Ádám pedig 44-szer játszott a spanyol élvonalban.