A több szempontból is különleges magyar férfi kézilabda-válogatott vb szereplését élőben követhetik a közmédia csatornáin

Január 14. és február 2. között, Dániában, Horvátországban és Norvégiában rendezik a 2025-ös férfi kézilabda-világbajnokságot. A magyar férfi kézilabda-válogatott vb szereplését élőben követhetik az M4 Sporton, továbbá a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsora, a Kossuth Rádió, valamint a nemzetisport.hu is élőben tudósít valamennyi magyar találkozóról.

Több szempontból is különleges kerettel vág neki a magyar férfi kézilabda-válogatott a dán-horvát-norvég közös rendezésű világbajnokságnak. Egyrészt Mikler Roland, a válogatott csapatkapitánya a valaha volt legidősebb játékos, akit magyar vb-keretbe neveztek – a torna első napján 40 éves, 3 hónapos és 24 napos lesz (az eddigi csúcstartó Kovács Péter volt, 1995-ben ugyancsak negyven évesen és egy hónaposan kezdte a vb-t). Másrészt soha nem fordult még elő, hogy hárman is (Imre Bence, Ilics Zoran, Krakovszki Zsolt) a világ legerősebb bajnokságából, a német Bundesligából érkezzenek a keretbe. Minden bizonnyal a tapasztalt játékosok is kellettek ahhoz, hogy a tavalyi év kiválóan sikerüljön, hiszen januárban ötödikek lettek az Európa-bajnokságon, az olimpiára pedig 12 év után sikerült újra kijutniuk, így a szövetségi kapitány, Chema Rodríguez reményei – miszerint a legjobb nyolcba várja a csapatát az idei világbajnokságon – nem alaptalanok.

A közmédia több csatornáján szurkolhatnak a magyarokért a nézők, hallgatók – legelőször január 15-én, szerdán 20:30-tól, hiszen az első csoportmérkőzésünket Észak-Macedónia ellen játsszák a horvátországi Varasd városában, amelyet élőben közvetít az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió, a Kossuth Rádió, valamint a nemzetisport.hu is. A válogatott további szereplését is természetesen élőben követhetik a közmédia csatornáin.

Azonban nemcsak a magyar mérkőzéseket viszi el a szurkolók otthonába a közmédia, hiszen az M4 Sporton, az M4 Sport+-on, illetve az m4sport.hu-n a kézilabda-világbajnokság összes találkozóját láthatják a nézők. A magyar mérkőzések előtt felvezető műsorokkal készül az M4 Sport, amelyek a kezdő sípszó előtt egy órával kezdődnek, tehát már 19:30-kor érdemes az M4 Sportra kapcsolni.

A Nemzeti Sportrádió először tudósíthat férfi kézilabda vb-ről, így a felvezetésekkel, értékelésekkel, interjúkkal együtt minden korábbinál teljesebb képet kaphatnak a magyarokról, a világbajnokságról a sportkedvelők. Január 15-én, a magyar válogatott bemutatkozásának napján a rádióban tematikus vb-nap lesz, rengeteg információval, megszólalóval tarkítva az adásokat.

A Nemzeti Sport az egész világbajnokság alatt kiemelten foglalkozik a magyar csapat szereplésével, valamint a férfi vb legfontosabb történéseivel, a magyar mérkőzésekről élő tudósítást olvashatnak a nemzetisport.hu-n

A magyar csoportmérkőzéseket az alábbi csatornákon követhetik élőben:

Január 15., 20:30 Magyarország – Észak-Macedónia: M4 Sport, m4sport.hu, Nemzeti Sportrádió, nemzetisport.hu, Kossuth Rádió

M4 Sport, m4sport.hu, Nemzeti Sportrádió, nemzetisport.hu, Kossuth Rádió Január 17., 20:30 Guinea – Magyarország: M4 Sport+, m4sport.hu, Nemzeti Sportrádió, nemzetisport.hu, Kossuth Rádió

M4 Sport+, m4sport.hu, Nemzeti Sportrádió, nemzetisport.hu, Kossuth Rádió Január 19., 20:30 Magyarország – Hollandia: M4 Sport, m4sport.hu, Nemzeti Sportrádió, nemzetisport.hu, Kossuth Rádió

Kiemelt kép: Bodó Richárd és Bánhidi Bence, valamint a szerb Dragan Jacques Pechmalbec a Magyarország – Szerbia férfi kézilabda világbajnoki felkészülési mérkőzésen a szegedi Pick Arénában 2025. január 10-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)