Szita Zoltán: Védekezésben voltak nagyon jó időszakaink

A balátlövő Szita Zoltán szerint védekezésben voltak nagyon jó időszakai a jövő héten kezdődő világbajnokságra készülő magyar férfi kézilabda-válogatottnak a pénteken 28-23-ra megnyert szegedi edzőmérkőzésen Szerbia ellen.

A lengyel bajnok Orlen Wisla Plock balátlövője szerdán Zomborban – amikor a két együttes 31-31-es döntetlent játszott egymással – egy, pénteken pedig négy gólt szerzett. Az MTI-nek úgy értékelt, hogy a mostani meccs nem volt annyira hullámzó, mint a két nappal korábbi, és fontos volt számukra a győzelem.

„Nincs több lehetőségünk, ezen a két mérkőzésen kellett mindent kipróbálnunk, az eredménytől függetlenül, amit eddig az edzéseken gyakoroltunk, és ez a két találkozó erre tökéletes volt”

– fűzte hozzá. Hangsúlyozta, ezúttal is próbálták alkalmazni a két beállós rendszert, de azon van még mit dolgozni. Lerohanásban is próbáltak új dolgokat, amik még nem úgy működtek, ahogyan kellene. „Védekezésben voltak nagyon jó időszakaink, de Sipos Adrián kiesése egy kicsit megnehezítette a dolgunkat. Reméljük, minél hamarabb visszatér, biztos vagyok benne, hogy a csoportkörben újra jászhat” – szögezte le. Szita szerint ahogyan szerdán, úgy ezúttal is mindenki megkapta a kellő játékpercet, Chema Rodríguez szövetségi kapitány mindenkit meccsben tartott, és ez is rendkívül fontos. „Úgy gondolom, jó formában vagyunk, én is jól érzem magam.”

„Olyan ez a csapat, mint egy család, nagyon jó érzés itt lenni, és remélem, egészen február másodikáig együtt leszünk”

– közölte az átlövő, aki arra utalt, hogy február első vasárnapján rendezik Oslóban a világbajnokság bronzmérkőzését és döntőjét. A magyarok szerdán Észak-Macedónia ellen kezdik meg szereplésüket a világbajnokság varasdi csoportjában, majd pénteken Guinea, vasárnap Hollandia ellen lépnek pályára, egyaránt 20.30-tól. A szintén varasdi középdöntőbe az első három helyezett jut.

Ancsin Gábor gyomorpanaszok miatt nem tudott csatlakozni a nemzeti csapathoz január 2-án, sőt a szerdai, zombori meccset is kihagyta. Mint mondta, a körülményekhez képest már egész jól van, pedig jó néhány napig csak feküdni tudott és jócskán legyengült. „Minden erőmmel azon vagyok, hogy minél hamarabb visszatérjen az erőnlétemet. Nyilván kell egy kis plusz munka is hozzá, de ezt bele kell raknom ahhoz, hogy a csapat hasznára tudjak tenni” – mondta az MTI-nek a Ferencváros jobbátlövője.

Meglátása szerint távollétében a poszttársai, Ilic Zoran és Ónodi-Jánoskúti Máté jól helytálltak. Bár a magyarok játékában mindkét találkozón elég sok hiba csúszott, Ancsin szerinte pénteken már jobb képet mutattak. „Már nagyon kevés időnk van a hibák kijavítására, de ha koncentrálni tudunk a mérkőzéseken, akkor tényleg bárki ellen van esélyünk” – vélekedett. Chema Rodríguez közölte, a szerbek ideális ellenfelek a vb-felkészülés szempontjából, hiszen a stílusuk hasonlít az északmacedónokéra, és valamennyire a hollandokéra is. Felidézte, szerdán a két beállós játék és a létszámfölényes támadójáték rendben volt.

„Jó érzésekkel zárjuk a szerbek elleni meccseket, biztosan győztünk, az első félidőben nagyon jól ment a játék.”

„A szünet után talán több volt a hiba, talán már egy kicsit a vb járt a fejekben” – mondta a pénteki találkozóról. Hozzátette, ilyenkor még lehet hibázni, hiszen a cél, hogy lássák, mit kell még gyakorolniuk a rajtig, de alapvetően elégedettek lehetnek.

Kiemelt kép: Szita Zoltán (b), Bánhidi Bence (b2) és Ónodi-Jánoskúti Máté (b4), valamint a szerb Uros Kojadinovic (b3) a Magyarország – Szerbia férfi kézilabda világbajnoki felkészülési mérkőzésen a szegedi Pick Arénában 2025. január 10-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)