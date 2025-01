Hosszú Katinka bejelentette visszavonulását

Bejelentette visszavonulását Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó.

A 35 éves klasszis szerdán Facebook-oldalán közölte, befejezte pályafutását.

„Harminc éven át a víz volt az otthonom, egy szentély, ahol megnyugvást és erőt találtam. Attól a pillanattól kezdve, hogy gyermekként először raktam a lábam a medencébe, tudtam, hogy valami varázslatosat fedeztem fel. A víz hűvös ölelése olyan volt, mintha hazatértem volna, egy hely, ahol a gravitáció megszűnt létezni, és minden egyes kartempó közelebb vitt az álmaimhoz” – írta Hosszú, aki 2003-ban mutatkozott be a felnőtt mezőnyben, egy évvel később pedig részt vett az athéni olimpián.

Első nagy sikerét a 2008-as eindhoveni Európa-bajnokságon aratta, amikor is 400 méter vegyesen ezüstérmet nyert.

A római világbajnokságon 2009-ben ugyanebben a számban diadalmaskodott, ekkor az Egyesült Államokban Dave Salo irányításával készült.

A 2012-es debreceni Európa-bajnokságon három aranyat nyert, és a dobogóra esélyesként utazott ki a londoni olimpiára, ahol 400 méter vegyesen a számára csalódást jelentő negyedik helyen zárt. Ezt követően befejezte a közös munkát Salóval, majd későbbi férjével,

Shane Tusuppal kezdett dolgozni, ez pedig meghozta számára az „aranykort”.

Hosszú gyakorlatilag egy új felkészülési „módszert” bevezetve versenyről versenyre járt, a világkupa-viadalokon halmozta a számokat és az érmeket, a 2015-ös kazanyi világbajnokságon hatalmas fölénnyel nyerte a 200 és 400 méter vegyest, előbbi számban 2:06.12-es világrekorddal diadalmaskodott, ami a mai napig él.

A riói játékokra toronymagas favoritként utazott ki, és a két vegyesúszó számban nem is tudták megszorongatni, ráadásul a hosszabbik távon hatalmas világcsúccsal győzött, ezen kívül meglepetésre 100 méter háton is első lett, míg 200 méter háton másodikként csapott célba.

A következő év elején sorozatban negyedszer, összességében ötödször választották Magyarországon az év női sportolójának, majd átvehette az év európai sportolójának járó díjat is a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) képviselőjétől.

Magyar sportoló ezt megelőzően 1992-ben érdemelte ki ezt a díjat Egerszegi Krisztina révén. Hosszú a 2017-es hazai rendezésű világbajnokságon is a legnagyobb sztár volt a Duna Arénában, ahol ismét duplázott vegyesúszásban.

Tusuppal 2018 májusában ért véget kapcsolatuk, ezt követően egy rövidebb időszakra Petrov Árpád lett az edzője, akivel a 2019-es kvangdzsui világbajnokságon is a csúcsra ért mindkét vegyesúszó számban.

Karrierjében jelentős törést jelentett a 2020-as koronavírus-járvány, hiszen hosszú ideig nem rendeztek versenyeket. A 2021-es tokiói olimpián is ott volt az esélyesek között, de végül ötödik lett.

„Ahogy előrehaladtam az úszókarrieremben, a kíváncsi gyerekből az egyik valaha legeredményesebb női úszóvá váltam. Minden egyes verseny, amelyet megnyertem, nemcsak a kemény munkám és elkötelezettségem bizonyítéka volt, hanem a rengeteg edzésórának, a meghozott áldozatoknak és a családom, edzőim meg nem ingó támogatásának a tükröződése is. Sose felejtem a verseny izgalmát – az adrenalinszintem, ahogy a rajtkövön álltam, a világ elhalványult, csak a szívverésem hangja és a verseny ígérete maradt” – fogalmazott Hosszú, aki kiemelte, az úszás megtanította a kitartásra a nehézségekkel szemben, a fegyelem fontosságára és a csapatmunka szépségére.

„Most, ahogy visszatekintek a karrieremre, óriási beteljesülést érzek. Az érmek és rekordok értékesek, de ami a legmélyebben megmaradt, az az úszás iránti örök szeretetem. Még azután is, hogy felakasztottam a versenydresszt, a víz továbbra is hívogat. Még mindig rengeteg örömöt találok a kartempók csapásában, a lágy fröccsenésekben és a felszín alatt érzett békés magányban” – írta a háromszoros olimpiai bajnok, aki kivételes fordulóinak és erejének is köszönhetően rövidpályán is fantasztikusan szerepelt karrierje során, a 25 méteres medencében rendezett világbajnokságokon 17 arany-, 8 ezüst- és 2 bronzérem került a neve mellé, ez a magyar úszósport teljes rövidpályás kollekciójának csaknem 60 százaléka.

„A következő években remélem, hogy megoszthatom ezt a szenvedélyt másokkal

– tanítva a fiatal úszóknak azt a varázslatot, amit a vízben találtam, és bátorítva őket, hogy kövessék az álmaikat. Számomra az úszás nemcsak egy sport; egy életen át tartó utazás, tele szeretettel, növekedéssel és a kiválóság hajszolásával. Ahogy belemerülök minden új napba, magammal viszem a tanult leckéket és a sport iránti örök hitet” – fogalmazott a világklasszis.

Hosszú Katinka fantasztikus karrierje során 20 világcsúcsot állított fel, a világkupákon 321 arany-, 83 ezüst- és 69 bronzérmet nyert, amivel toronymagasan vezeti az örökrangsort.

Olimpiai eredményei:

olimpiai bajnok (200 és 400 m vegyes, 100 m hát, 2016),

ezüstérem (200 m hát, 2016),

4. hely (400 m vegyes, 2012),

5. hely (400 m vegyes, 2021),

7. hely (200 m vegyes, 2021),

8. hely (200 m vegyes, 2012)

9. hely (200 m pillangó, 2012),

12. hely (400 m vegyes, 2008),

17. hely (200 m vegyes, 2008),

20. hely (200 m hát, 2021),

31. hely (200 m gyors, 2004)

További legjobb eredményei:

világbajnok (400 m vegyes, 2009, 2013, 2015, 2017, 2019; 200 m vegyes, 2013, 2015, 2017, 2019),

vb-2. (200 m hát, 2017),

vb-3. (200 m vegyes, 2009; 200 m pillangó, 2009, 2013, 2017; 200 m hát, 2015),

Európa-bajnok (200 m vegyes, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018; 4x200m gyorsváltó, 2010, 2016; 200 m pillangó, 2010, 2012; 400 m vegyes, 2012, 2014, 2016, 2021; 100 m hát, 2014, 200 m hát, 2016),

Eb-2. (400 m vegyes, 2008, 2010; 4×200 m gyorsváltó, 2012; 200 m pillangó, 2021; 200 m gyors, 2014; 100 m hát, 2016),

Eb-3. (200 m pillangó, 2014; 200 m vegyes, 2021, 4×200 m gyorsváltó, 2014, 2022)

Legjobb rövidpályás eredményei:

világbajnok (17),

vb-ezüstérmes (8),

vb-bronzérmes (2),

Európa-bajnok (20),

Eb-ezüstérmes (4),

Eb-bronzérmes (2)

Kiemelt kép: Hosszú Katinka olimpiai bajnok úszó (Fotó: MTI/Illyés Tibor)