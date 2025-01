Ilic szerint plusz motivációt ad a nők bronzérme

A jobbátlövő Ilic Zoran szerint a január 14-én kezdődő világbajnokságra készülő magyar férfi kézilabda-válogatott számára plusz motivációt ad a női csapat decemberi Európa-bajnoki bronzérme.

„Szerintem előrébb kell lépnünk a két évvel ezelőtti nyolcadik helyezésünkhöz képest. A lányok a harmadik helyen zártak decemberben, és szerintem ez plusz motivációt ad nekünk, hogy mi is olyan helyen tudjunk végezni” – nyilatkozta az MTI-nek Felcsúton a junior világbajnoki ezüstérmes játékos. A nemzeti csapat csütörtökön kezdte a közvetlen felkészülést, majd jövő szerdán Zomborban, pénteken pedig Szegeden játszik edzőmérkőzést Szerbiával. A zentai születésű kézilabdázó számára nem lesz újdonság a szerbek ellen pályára lépni, hiszen egy évvel ezelőtt az Európa-bajnoki csoportmeccsen is ott volt, amikor 28-27-es magyar siker született. „Tizenöt évesen jöttem Magyarországra, és itt megkaptam minden lehetőséget. Az összes korosztályt végigjártam, és közben a szerb szövetségtől nem kaptam meghívást, hogy válogatott legyek. Kettős állampolgár vagyok, ott születtem, ott fejeztem be az általános iskolát, de nagyon régóta Magyarországért játszom, úgyhogy ez a meccs sem fog megviselni” – magyarázta az olimpikon átlövő, aki csütörtökön ünnepelte 23. születésnapját.

A horvát-dán-norvég közös rendezésű világbajnokság csoportkörében, Varasdon január 15-én Észak-Macedónia, 17-én Guinea, 19-én Hollandia lesz Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttesének ellenfele, egyaránt 20.30-tól. A csoportok első három helyezettje jut a szintén varasdi középdöntőbe. A jelenlegi szezon elején Ilicet előbb térdsérülés, majd betegség hátráltatta, ezért csak november elején léphetett pályára először. Mint mondta, a betegségnek vannak következményei, de a vérképe már teljesen rendben van.

Hozzátette, próbálja visszanyerni azt a formát, ami az előző idény végén jellemezte őt, és jó úton halad, mentálisan is rendben van.

November elején derült ki, hogy Ilic a szezon végén elhagyja a német élvonalbeli HSV Hamburg együttesét, azt pedig december végén jelentették be, hogy nyáron visszatér Szita Zoltán és Fazekas Gergő csapatához, a jelenlegi lengyel bajnok és kupagyőztes, Bajnokok Ligája-szereplő Orlen Wisla Plockhoz. „A menedzseremmel úgy döntöttünk, hogy ha távozom a Bundesligából, akkor olyan csapatba menjek, ahol van lehetőségem a játékpercekre. A fejlődésem szempontjából ez a legfontosabb számomra” – vélekedett. Hozzátette, egyrészt beszélt Javier Sabaté vezetőedzővel, aki meggyőzte, másrészt Szita személye mellett az is megkönnyítette a döntését, hogy Fazekas hosszú távú szerződést írt alá Plockban, és a válogatottbeli csapattársain kívül is vannak olyanok, akikkel már együtt szerepelt az első plocki időszakában, 2020-ban is.

Kiemelt kép: Ilic Zoran (j) és a francia Dika Mem a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi kézilabdatornája B csoportjának utolsó fordulójában játszott Magyarország – Franciaország mérkőzésen a Dél-párizsi Arénában 2024. augusztus 4-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)