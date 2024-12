Kivonul az elektromos versenysorozatból a volt F1-es világbajnok

Nico Rosberg csapata, a Rosberg X Racing (RXR) a sorozat indulásának évében, 2021-ben megszerezte az elektromos hajtású autók számára kiírt tereprali-sorozat bajnoki címét, majd 2023-ban megismételte ezt a bravúrt.

– írta Nico Rosberg az Instagramon.

Nico Rosberg’s RXR Extreme E team ceases operations ❌️

The outfit, which won two championships since the series started in 2021, closes its „racing chapter” at the end of 2024. pic.twitter.com/bxBl4D13Df

