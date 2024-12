Kubatov Gábor az eredményesség mellett a szép futballt is elérendő célnak tartja

A Ferencvárosi Torna Club elnöke szerint a számokat nézve talán még jobban is teljesített a bajnokságban a férfi labdarúgócsapat, mint az előző évben, a nemzetközi kupában is voltak bravúros eredményei, de árnyék is vetült a teljesítményre, ugyanakkor azt ígérte, meg fogják találni a megoldást arra, hogy ne csak eredményesen, hanem szépen is futballozzon a Ferencváros.

„Ha pusztán a matekot vagy a számokat nézzük, akkor rendben vagyunk, mert a tavalyi évinél talán még jobban is szerepeltünk a bajnokságban megszerzett pontok tekintetében, és a nemzetközi kupában is voltak bravúros eredményeink. De mindig van egy árnyék, mondjuk egy hét alatt tíz gólt kapni a Ferencvárosnál, az szerintem nem jó. De az is egy örök igazság, hogy vagy nyerünk, vagy tanulunk, és minden ilyen fájdalmas vereségből, minden ilyen megalázó vereségből, amit például elszenvedtünk Szalonikiben, nagyon sok következtetést lehet levonni. A vereségtől, a megaláztatástól való félelem, vagy rettegés nagyon nagy energiákat tud mozgósítani” – mondta Kubatov Gábor az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban. Kiemelte, az tudható, hogy „a válság az előbb utóbb jönni fog, az a kérdés, hogy fel vagy-e rá készülve”. Hangsúlyozta, hogy a Ferencvárosnál felkészültek erre, és addig fogják keresni a megoldásokat, amíg meg nem találják, hogy ne csak pontokat szerezzenek, hanem szemet gyönyörködtető legyen a játék. Az együttes sorozatban hatodik alkalommal jutott fel valamelyik európai kupasorozat főtáblájára. Jelenleg az Európa-ligában két körrel az alapszakasz vége előtt a továbbjutást jelentő 16. helyen áll, amivel jó esély mutatkozik arra, hogy az egyenes kieséses szakaszban folytassa a szereplését. A klubvezető szerint a csapatot nyár óta irányító Pascal Jansen hasonló szinten van, mint a korábbi sikeredző, a Ferencvárost a Bajnokok Ligája csoportkörébe juttató Szerhij Rebrov, mindkét szakembernél szigorú szabályok szerint működik az együttes. „Ilyen téren magas színvonalat tudunk elérni, amire mi sem jellemzőbb, minthogy le tudunk igazolni olyan játékost, mint Naby Keita, aki a Liverpool futballistája volt, Bajnokok Ligáját nyert, Németországban is játszott” – mondta, hozzátéve, szerinte igazi értékmérő, hogy egy ilyen szintű futballista fejében megfordul, hogy az FTC-hez szerződik. Ehhez kapcsolódóan megjegyezte, sok körülménynek kell ahhoz együtt állnia, hogy egy ilyen szerződtetés létrejöjjön, ennek érdekében „mindent jól elrendeztek” a klubnál, de még tovább lehetne lépni, hogy még több opció legyen. „Jó lenne menni még jó néhány kört az Európa-ligában és felhívni a világ figyelmét, hogy itt nyolcaddöntőt, negyedöntőt tudunk játszani a Ferencvárossal” – vélekedett. A téli átigazolási időszakra vonatkozóan kijelentette, hogy még egyetlen futballistájukért sem érkezett ajánlat, ugyanakkor általánosságban fel kell készülni arra, hogy jönnek-mennek a játékosok. „Erre nem problémaként kell tekinteni, hanem lehetőségként. Jó pénzt kell rajtuk keresni, és azt a pénzt befektetve újabb és újabb játékosokat kell venni. Ki gondolta volna, hogy Lisztes Krisztián eladásából bődületes összeget kapunk, megközelíti vagy lehet, hogy meg is haladja, az ötmillió eurót, ami kétmilliárd forint" – folytatta. Kiemelten esett szó a férfi vízilabda- és a női kézilabdacsapatról is. Előbbivel kapcsolatban a hosszú építkezést és a tervszerű munkát, Varga Zsolt és Nyéki Balázs innovatív hozzáállását emelte ki, illetve azt, hogy a labdarúgásban bevezetett struktúrát vitték át a vízilabdába is. „Mi vagyunk a vízilabdázás Real Madridja. Nem azért, mert egyszer BL-t nyertünk, hanem mindig ott szoktunk lenni az elitben. És már kétszer nyertünk BL-t, Szuperkupát nyertünk, és talán egy vereség csúszott be egy év alatt” – sorolta a sikereket, melyeket a tudatosság eredményének tart. A női kézilabdázókat illetően úgy fogalmazott, azt követően, hogy véget ért az együttműködés Elek Gáborral, „struktúra-átalakulás zajlik” az együttesnél, így szerencse kellene ahhoz, hogy akár már a mostani idény végén összejöjjön a Bajnokok Ligája-győzelem, ami egyébként egyértelmű célkitűzés. Ugyanakkor kiemelte, büszkeség, hogy a magyar válogatott Eb-keretébe hat játékosuk került be, közülük öt kezdő volt. Hangsúlyozta, hogy a Győrrel való rivalizálás mindkét csapatnak hasznos. „Nekik is jobb lesz, mert ők még jobb csapat lesznek, ha ilyen kihívójuk van, mint a Ferencváros, mert nekik is az az egyértelmű céljuk, hogy BL-t kell nyerni. Micsoda nagy dolog, hogy a világ két legjobb csapata Magyarországon lehet, vagy van” – mondta, hozzátéve, neki az a célja, hogy a női kézilabdacsapat a Győr költségvetésének hetven százalékából érje el ugyanazt a teljesítményt. A női labdarúgókkal kapcsolatban megjegyezte, hasznos lehet, hogy elindul a második számú klubsorozat, az Európa-kupa, az megcélozható lesz és így kikerülhetnek a nemzetközi piacra, később pedig a BL-részvétel is összejöhet. Az olimpiai szereplés összegzésekor arra a felvetésre, csalódás-e, hogy idén nem lett magyar olimpiai bajnoka a klubnak, úgy reagált, hogy „abszolút”. Emlékeztetett, rá, hogy az FTC-t képviselte a legtöbb sportoló a magyar küldöttségben, már csak ezért is bántó, hogy nem sikerült aranyérmet nyerni. Üdvözölte, hogy az olimpia után érkeztek hozzájuk versenyzők, például a nyíltvízi úszásban párizsi bajnok Rasovszky Kristóf és bronzérmes Betlehem Dávid. Jelezte, hogy ők keresték meg az FTC-t, de nyitott kapukat találtak, mert a hozzájuk hasonló sportolók sokat tehetnek azért, hogy számos fiatal kezdjen el sportolni és lássa, hova lehet eljutni. „Nekünk példaképekre van szükségünk" – hangsúlyozta a klubvezető az interjúban, amelynek labdarúgásra vonatkozó része hétfőn este a Góóól!2-ben került adásba, a teljes interjú pedig az m4sport.hu oldalon tekinthető meg.