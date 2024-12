Egyhangú pontozással dőlt el, hogy ki a nehézsúlyú boksz királya

A lap kifejtette, hét hónappal első összecsapásuk után ismét a rijádi Kingdom Arenában találkozott a két nagyszerű nehézsúlyú bunyós, hogy végképp eldöntsék, melyikük a jobb.

Májusban az ukrán Olekszandr Uszik megosztott pontozással (115–112, 114–113, illetve 113–114) bizonyult jobbnak, úgy, hogy a kilencedik menetben számolni kellett a „Cigánykirályra”, akit csak a kötél mentett meg a padlózástól. Ezúttal egyik gladiátorra sem számoltak, de a 12 menetes meccs így is kielégítette a legkényesebb igényeket – tette hozzá az Index.

Az oroszok által megszállt Krím félszigetről, Szimferopolból származó Uszik (23 győzelem, 0 vereség, 14 KO) májusban már vitathatatlan világbajnok volt, de aztán lemondott az IBF koronájáról, amit Daniel Dubois szerzett meg. A manchesteri születésű Fury májusig veretlen volt, de most már 34 győzelem mellett két vereség és egy döntetlen csúfítja a mérlegét.

A szombat éjszakai csata hihetetlenül magas színvonalú, kiegyenlített küzdelmet hozott, de Uszik mindvégig valamivel jobbnak tűnt.

Fury hiába váltogatta alapállását, ezzel is megpróbálva megzavarni az ukránt, ez nem sikerült neki. Így is úgy érezte, eleget nyújtott ahhoz, hogy kihozzák győztesnek, mert amikor kihirdették egyhangú pontozásos vereségét, csalódottan, feldúltan kiviharzott a ringből, még csak interjút sem adott.

„Esküszöm az Istenre, úgy éreztem, legalább hárommal több menetet nyertem meg, mint Uszik” – mondta Fury a backstage-ben korábbi edzőjének, Ben Davisonnak.

Alex Kraszjuk, Uszik promótere viszont a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy szerinte védence nyolc, Fury négy menetet nyert meg, így a 116–112-es eredmény a lehető legigazságosabb.

A meccset az ellenfelénél 15 centivel magasabb és 25 kilóval nehezebb Fury kezdte jobban, kihasználva hosszabb karjait, de ahogy haladt előre a meccs, Uszik sok mozgással kifárasztotta és felőrölte ellenfelét.

A negyedik menettől az ukrán fej feletti balkezesei egyre többször találtak célba, és

mire vége lett a mérkőzésnek, a Cigánykirály jobb szeme alig látszott ki, annyira bedagadt.

Ezúttal nem volt számolás, nem volt dráma, mint a májusi első meccsen, ehelyett Uszik menetről menetre, tudományos módszerességgel növelte előnyét, egészen az egyhangú pontozásos győzelemig.

Amivel Frank Warren, Fury promótere nem értett egyet. „Meg vagyok döbbenve” – mondta szűkszavúan a meccs után. Pedig a mesterséges intelligencia, amelyet most először alkalmaztak – ha csak tájékoztató jelleggel is – szintén Uszikot látta jobbnak 118–112-re. A számítógép szerint is Uszik volt a jobb, 179 ütése talált célba Fury 144 találatával szemben.

Az ukrán most már súlycsoportoktól függetlenül a világ legjobbjának számít, amit eredménylistája is bizonyít:

✅ Oleksandr Usyk has completed boxing: 👑 WBA Cruiserweight

👑 WBC Cruiserweight

👑 IBF Cruiserweight

👑 WBO Cruiserweight

👑 Ring Cruiserweight

👑 WBA Heavyweight

👑 WBC Heavyweight

👑 IBF Heavyweight

👑 WBO Heavyweight

👑 Ring Heavyweight pic.twitter.com/Hr8ITBb9KO — Ring Magazine (@ringmagazine) December 21, 2024

A pénzdíj méltó volt a tét nagyságához; a hírek szerint a felek egyenlő arányban osztoztak a 150 millió fontos gázsin.

Kiemelt kép: Olekszandr Uszik ütést visz be Tyson Fury ellen (Fotó: Getty Images/ Richard Pelham)