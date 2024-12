Vérükben van a gól: három Böde is gólkirály lehet jövőre

Hogy mi a közös a labdarúgó OTP Bank Ligában, a Tolna Vármegyei harmadosztály Keleti csoportjában, és az U13-as korosztály Dél-nyugati csoportjában? Mindhárom góllövőlistáját Böde vezeti.

Böde Dániel – holtversenyben az MTK támadójával, Marin Jurinával – nyolc találattal az NB I góllövőlistájának élén telel. Ezt a számot 17 bajnoki meccsen érte el.

Böde jelenleg 155 magyar élvonalbeli találatnál jár, de elsődlegesen az motiválja, hogy a Paksi FC legidősebb gólszerzője legyen.

A 38 esztendős támadónál négy évvel idősebb bátyja, Böde István is termelte a gólokat ősszel, a Tolna Vármegyei III. osztály keleti régiójában szereplő Madocsa mezében 12 bajnokin 19-szer volt eredményes. Az utolsó őszi meccsen a Gyapa ellen például hétszer zörgette meg a hálót.

Az utánpótlásról a paksi ikon fia, Böde Dániel Zalán az MLSZ Országos U13-as korosztály Dél-nyugati csoportjában, tizenegy mérkőzésen mindenkinél többet, 13 találatot jegyzett az idei szezon eddigi szakaszában.

„Jó érzés, hogy a bátyámat, Istvánt, és a fiamat, Danust is a góllövőlista élén láthatom” – mondta Böde Dániel a téli szünet előtti utolsó bajnoki mérkőzés után.

A játékos a tavaszi szezonról azt mondta: „Három pontra vagyunk a dobogótól, és a Magyar Kupában is versenyben vagyunk még. Célunk, hogy a szezon végén minél előrébb végezzünk, valamint a kupában ismét a lehető legtovább jussunk. Ami engem illet, csinálom tovább a dolgom. Persze jóleső érzés, hogy vezetem a góllövőlistát, de a gólkirályi cím egyelőre nem reális cél. Hogy a végére is odaérjek, többet kellene a pályán töltsek, és a tizenegyeseket is nekem kellene lőni.”

Kiemelt kép: Böde Dániel (Forrás: MTI)