Verstappen Ruandában vette át a világbajnoki trófeát, Micheliszt és Kisst is díjazták

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) először tartotta Afrikában év végi gáláját.

Az ezért járó díjat Paul Kagame ruandai elnöktől és a FIA-t irányító Mohammed ben Szulajemtől vette át.

Verstappen, aki a sorozat 1950 óta íródó történetében mindössze a hatodik olyan versenyző, aki legalább négy világbajnoki címet gyűjtött, beszédében úgy fogalmazott: büszke a szezonjára és az istálló minden munkatársára.

– mondta Verstappen, aki a gálát megelőzően együtt dolgozott Kigaliban a ruandai autóklub által szervezett utánpótlás-nevelési programban résztvevő juniorkorú versenyzőkkel. Ez a közmunka volt a büntetése letöltése, amelyet káromkodásért kapott, miután a Szingapúri Nagydíj egyik sajtótájékoztatóján nem odaillő nyelvezetet használt.

Ending the 2024 FIA Formula One season in style 🤩🏆#FIAAwards #F1 pic.twitter.com/Pa09dDozvD

— FIA (@fia) December 14, 2024