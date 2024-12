Szép volt, lányok! Az elődöntőben már nem sikerült a bravúr, de az érem még összejöhet a kézilabdacsapatnak

A magyar női kézilabda-válogatott 30-22-re kikapott a címvédő és olimpiai bajnok norvég csapattól a magyar-osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokság bécsi elődöntőjében, pénteken.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese – amely hat győzelemmel és egy vereséggel harcolta ki 12 év után a négy közé jutást – a vasárnapi bronzmérkőzésen 15.15-től a francia-dán párharc vesztesével találkozik.

Eredmény, elődöntő:

Norvégia-Magyarország 30-22 (13-11)

———————————-

Bécs, Wiener Stadthalle, 8017 néző, v.: Álvarez Mata, Bustamante López (spanyolok)

lövések/gólok: 45/30, illetve 44/22

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 4/4

kiállítások: 10, illetve 8 perc

Magyarország:

————

Böde-Bíró – Győri-Lukács 4, Klujber 5, Vámos 1, Füzi-Tóvizi, Kuczora 3, Szöllősi-Schatzl, cserék: Papp, Simon 4, Bordás, Petrus, Janurik (kapus), Tóth N. 3, Juhász 2

a norvég gólszerzők: Reistad 7, R. Deila 5, Hovden 5, Aardahl 4, Skogrand 3, Brattset 2, Sa. Solberg 2, Herrem 2

A legutóbbi két kontinenstornán, amikor a magyar válogatott a legjobb négy közé jutott – és egyformán bronzéremmel zárt 2004-ben és 2012-ben is -, egyaránt a norvég csapat ütötte el a döntőbe jutástól. Az egymás elleni mérkőzéseket tekintve a legutóbbi magyar siker tíz éve volt, a 2014-es Eb debreceni középdöntőjében 29–25-re győzött a nemzeti csapat. Azóta tízszer a skandináv alakulat kerekedett felül – legutóbb április 4-én, az Eurokupa ulseti találkozóján 33-18-ra -, így a jelenlegi keretből egyedül a csapatkapitány Böde-Bíró Blanka tapasztalta meg a győzelem ízét Norvégia ellen.

A balszélső Márton Gréta – akinek a franciák elleni keddi találkozóra elment a hangja – nem tartott társaival a csütörtök esti edzésre, míg bár a kapus, Szemerey Zsófi ott volt ugyan a tréningen, de kisebb sérülés miatt nem edzett a többiekkel. Kettejükön kívül a balátlövő Csíkos Luca maradt ki a magyar meccskeretből.

Nagyszámú magyar szurkoló kísérte el külföldre is a válogatottat, már az ötödik helyért rendezett találkozó végén hangosbeszélővel koordinálták, miként helyezkedjenek el a nekik kijelölt szektorban. A norvégok jóval hamarabb érkeztek a bemelegítésre, a magyar csapatot már szinte meccshangulat fogadta.

A mérkőzést Kuczora Csenge kapufája indította, gyorsan megvolt Böde-Bíró Blanka és a korábban Győrben is védő sportági legenda, Katrine Lunde első védése is. Az első két találat a tornán eddig százszázalékos norvégoké volt, a magyar góltermést Vámos Petra indította el betörésből. A norvégok 4-1-re távolodtak el, miközben folyamatosan zúgott a nézőtérről a „mindent bele!”. A tavalyi év legjobb női játékosának választott Henny Reistad tíz perc alatt háromszor volt eredményes, épp ennyi találat volt a különbség is ekkor (7-4). A norvég támadásokkal nehezen bírt a hátsó alakzat, elöl is akadtak pontatlanságok – bár többször is csupán centiméterek hiányoztak -, 9-5-ös skandináv előnynél a 13. percben időt kért Golovin Vlagyimir. Meg is felezte lemaradását a magyar csapat (9-7), amelyben ezen a találkozón mutatkozott be a kerethez egy nappal korábban csatlakozott balszélső, Petrus Mirtill. A norvégok egy emberelőnyös időszakra is építve ötgólosra hizlalták a különbséget (13-8), innen kettős emberelőnyben is játszva, a kapuba csereként érkezett Janurik Kinga hárításaival sikerült a szünetre 13-11-ig közelíteni úgy, hogy a rivális a 22. perc után nem talált be.

A fordulást követően is az északiaké volt az első két gól, majd gyors egymásutánban két hétméterest és egy emberelőnyt is kaptak (17-13). Janurik továbbra is remekelt, ahogy a túloldalon Lunde is fontos szituációkban védett. Visszaállt az ötgólos különbség (19-14), szólt is a magyar drukkerektől a harcra buzdító felhívás. A küzdőszellem megvolt, támadásban azonban becsúsztak hibák, amely a norvégok akcióiról nem volt elmondható, 43 perc elteltével, 21-15-ös vezetésüknél újból időt kért Golovin. A 48. percben ennek ellenére 24-16 állt az eredményjelzőn, több volt a hiba, a pontatlanság, az esélyesebb és a kiélezett végjátékokban tapasztaltabb norvégok pedig magabiztos előnyüket tovább tudták növelni a záró tíz percbe lépve (26-17). A hajrában azért küzdött a fáradni látszó magyar válogatott, hogy tíz gólon belül maradjon az olimpiai bajnokhoz képest, ekkor is minden labdáért megküzdöttek a játékosok, végül a címvédő nyolc találattal bizonyult jobbnak.

Janurik tíz, Böde-Bíró egy, a túloldalon a meccs legjobbjának megválasztott Lunde 11, a szintén ex-győri Silje Solberg két lövést fogott.

A skandináv gárdában a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO játékosai közül Emilie Hovden öt, Kari Brattset két gólt szerzett, míg Kristine Breistöl nem talált be.

A két válogatott 89. egymás elleni mérkőzésén 50 magyar siker és három döntetlen mellett összesen 36., sorozatban 11. alkalommal született norvég diadal.

A magyar válogatott a négy közé jutással biztosította helyét a jövő évi német-holland közös rendezésű világbajnokságra, így selejtező nélkül ott lesz a B csoportban, amelynek a hollandiai ‘s-Hertogenbosch ad majd otthont.

Korábban:

az ötödik helyért:

Svédország-Hollandia 33-32 (15-15)

később:

elődöntő:

Franciaország-Dánia 20.30

Kiemelt kép: Klujber Katrin (b) és a Gyõri-Lukács Viktória (j) a női kézilabda Európa-bajnokság elődöntőjében játszott Magyarország – Norvégia mérkőzésén a Wiener Stadthalléban 2024. december 13-án (Fotó: MTI/Tóth Zsombor)