Pascal Jansen: Dominálni, irányítani és győzni akarunk Szalonikiben

Pascal Jansen, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője és a játékosok részéről Gruber Zsombor is azt mondta a PAOK elleni, csütörtöki Európa-liga mérkőzés előtt, hogy győzni jöttek Görögországba.

A magyar bajnokcsapat az alapszakasz hatodik fordulójában magyar idő szerint 18:45 órától lép pályára Szalonikiben.

„Tisztában vagyunk a görögök szurkolóinak fanatizmusával, de szeretnénk jól zárni az évet az európai kupaporondon. Győzni jöttünk Görögországba” – idézte a zöld-fehérek honlapja a 20 éves Gruber Zsombort. – „Gyerekként mindenki arról álmodik, aki elkezd focizni, hogy ilyen kupasorozatokban szerepel, nekem ez szerencsére már fiatalon megadatott. Ezek a meccsek teljesen mások, mint a bajnokik. Minél több pontot akarunk szerezni, remélem, ott leszünk a folytatásban is.”

Pascal Jansen szerint a PAOK egy különleges csapat.

„A korábbi klubommal, az AZ Alkmaarral játszottunk ellenük egy felkészülési mérkőzést pár évvel ezelőtt, akkor meg is tapasztaltam, hogy mit képviselnek a PAOK-szurkolók. Bátor és energikus csapat benyomását keltették, de a mostani keretük is rendkívül erős. Természetesen szeretnének pozitív eredményeket elérni a következő meccseken, hiszen tovább akarnak jutni. De ne felejtsük el: Magyarország legjobb csapatával fognak játszani, nekünk is a célunk, hogy továbbjussunk. Nem fogunk hátradőlni, nem adjuk át az irányítást. Szeretnénk dominálni. Ami Varga Barnabást illeti: sárga lapok miatt nem játszhat csütörtökön, de szerencsére jó csatárokkal vagyunk megáldva, Matheusnak lesz a feladata, hogy pótolja őt, ennyit elárulhatok a csütörtöki kezdőről. Kell nekik a pont, hogy versenyben maradjanak, mindent megtesznek majd a győzelemért. Hozzá vagyunk szokva az atmoszférához. Biztos vagyok benne, hogy a szurkolóink is kitesznek majd magukért, akárcsak a játékosok” – fogalmazott a holland tréner.

Az FTC a csütörtöki mérkőzés után legközelebb január 23-án lép pályára a német Eintracht Frankfurt vendégeként, majd hét nappal később, január 30-án a holland AZ Alkmaar ellen zárja az alapszakaszt.

Kiemelt kép: Pascal Jansen, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Európa-ligában játszott Dinamo Kijev-FTC mérkőzésen a hamburgi Volksparkstadionban, 2024. november 7-én. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)