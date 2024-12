Golovin Vlagyimir: A magyar válogatott kopogtat a világelit ajtaján

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott kopogtat a világelit ajtaján, ugyanakkor a világbajnok franciáktól elszenvedett 30–27-es vereség az Európa-bajnokság debreceni középdöntőjének utolsó fordulójában megmutatta, hogy „még nincs kész” az együttes.

Az előző hat találkozóját kivétel nélkül megnyerő, ezzel a válogatott történetének legjobb Eb-rajtját maga mögött tudó csapat szövetségi kapitánya az MTI kérdésére elmondta: noha a vereség fáj, a románok elleni vasárnapi találkozót követően tisztában voltak azzal, hogy a soron következő három meccsen az ellenfél a világelithez tartozik.

„Mi is oda akarunk jutni, már ott kopogunk az ajtón, de ez a mérkőzés megmutatta, hogy még nem vagyunk ennyire kész” – fogalmazott Golovin. Rámutatott ugyanakkor, hogy

a csapat 60 percen át küzdött, egy pillanatra sem adta fel, még háromgólos hátrányban, két perccel az összecsapás vége előtt is szeretett volna fordítani.

„Talán az az erőssége a válogatottnak, hogy a vesztes helyzetben sem hagyja magát. A rutinosabb csapat győzött ma, jobban kihasználták a hibáinkat, mint mi az övékét. A második félidőben nagyon nehezen kerültünk helyzetbe, nem sikerült gólokra váltani ezeket” – hangsúlyozta.

A kapitány kitért a debreceni Főnix Aréna közönségére is, háláját fejezte ki, amiért a mérkőzést követően is mindenki megtapsolta a válogatottat. „Biztos vagyok benne, hogy ez megadja azt az erőt, hogy a következő mérkőzésen is ugyanolyan elánnal fogunk játszani.”

Az első félidőben 0-4-gyel, a másodikban 0-3-mal kezdett a válogatott, ennek Golovin szerint az volt az oka, hogy bár a védekezés rendben volt, a támadójáték nem működött. Az első tíz percben a kapott gólok többsége eladott labdák után született, márpedig ők tudták, hogy minden eladott labda, minden technikai hiba „öngólt jelent”.

„Utána összeszedtük magunkat, már kevesebb hibával is játszottunk, sikerült helyzeteket kialakítani és befejezni” – emelte ki,

utalva arra, hogy az első játékrész döntetlennel zárult. A második félidő eleje kapcsán úgy vélekedett, „nagy akarásnak néha még nyögés a vége”. Rámutatott: együttesének még sokat kell tapasztalnia ahhoz, hogy hasonló csatákat meg tudjon nyerni.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a női kézilabda-Eb Magyarország-Svédország mérkőzésén a debreceni Főnix Arénában, 2024. november 30-án. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A kilenc lövést védő és egy gólt is szerző, a második félidőben egy ideig a kispadon masszírozott Szemerey Zsófiról azt mondta, a hálóőr begörcsölt, ezt ő a fáradtságnak tudja be, mivel csapatában, a Metzben nem tölt ennyi időt a pályán, ez pedig már a válogatott 7. összecsapása volt a kontinensviadalon. A keretbe egy nappal korábban bekerült balátlövőről, Juhász Grétáról azt mondta: tudták, mire képes, szerzett két gólt is, azzal együtt is, hogy az Európa-bajnokságba csöppenve ideges volt, ezért volt néhány hibája.

„Amikor behívtuk, akkor ez is volt a terv: bele kell kóstolnia, hogy mi az az Európa-bajnokság, hogy ne az elődöntőben vagy döntőben kelljen majd kezdenie, azért az sokkal nehezebb. Amit vártunk tőle, azt megkaptuk.”

A magyar válogatott szerdán délelőtt repül ki az Eb végjátékának otthont adó Bécsbe, ahol délután egy rehabilitációs-erőnléti jellegű edzés vár a játékosokra. Utána lesz egy napjuk felkészülni a címvédő és olimpiai bajnok norvégok elleni pénteki elődöntőre. Hogy ez a mérkőzés hány órakor kezdődik majd, a szerda este fog kiderülni.

Kiemelt kép: A magyar csapat tagjai a női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének Magyarország-Franciaország mérkőzése után a debreceni Főnix Arénában, 2024. december 10-én. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)