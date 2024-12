Wladár Sándor: Minden idők legjobb világbajnokságát szeretnénk megrendezni

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke kijelentette, minden idők legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni a Duna Arénában, amely keddtől vasárnapig a 17. rövidpályás vb-nek lesz az otthona.

A hétfői nemzetközi sajtótájékoztatón a vb szervezőbizottságának első embere hozzátette, ezt már a 2017-es és a 2022-es világbajnokságon is elérték, és bíznak abban, hogy a fantasztikus látványelemekkel is kibővített esemény újfent rászolgál erre a címre.

„Magyarország azért jó, mert itt van a világ legjobb sportrajongó közönsége, a világ legjobb uszodájában, ahol az átadás óta már harminchárom világcsúcs született. Kiemelkedő a kormányzat támogatása, amelyet az úszósport kap, illetve a szövetség példa nélkülien jó kapcsolata a világszövetséggel”

– fogalmazott Wladár Sándor.

„Egy dolgunk volt, hogy olyan körülményeket teremtsünk, hogy a végén mindenki boldogan távozzon” – tette hozzá.

Husszein al-Musszalam, a nemzetközi szövetség (World Aquatics) kuvaiti elnöke kiemelte a magyarok szerepét a vizes sportágak történetében, amely egészen az első olimpiáig nyúlik vissza HaJós Alfréd győzelmével. Hozzátette, a fejlődő országok rendkívül sokat tanulhatnak Magyarországon, és akár a sportág egy új generációja is születhet Budapesten.

A sportolók közül a magyar színeket az olimpiai bajnok Kós Hubert képviselte az eseményen, mint elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy hazai környezetben úszhat egy világbajnokságon, az pedig különösképpen jó érzés számára, hogy Budapesten rendezik a vb-t, hiszen így sok időt tölthet a családjával, amire az elmúlt időszakban – mivel az Egyesült Államokban készült – nem volt lehetősége.

A 200 méteres női mellúszás világcsúcstartója, az amerikai Kate Douglass hangsúlyozta, nem tudott sokat pihenni a párizsi olimpiát követően, hiszen részt vett a rövidpályás világkupa-sorozatban is – itt döntötte meg kétszer is a világrekordot -, de nagyon várja már a világbajnokságot, és ezt követően biztos, hogy hosszabb pihenőt tart.

A sajtótájékoztatón az úszóknak – akik között ott volt a kanadai Kylie Masse és a japán Szeto Daija is – egy külföldi újságíró feltette a kérdés, miszerint szerintük Budapest készen áll-e az olimpiai rendezésre. Kós és Masse is azt mondta, hogy az itteni létesítmények és a szurkolók is fantasztikusak, tehát miért ne.

