A címvédő norvégok csoportelsőként jutottak a négy közé a kézilabda Eb-n

Korán elhúzott a norvég együttes egy 5–0-s sorozattal 7–2-re, ezt a különbséget végigvitte az első játékrészen, sőt, a hajrában meg is toldotta azt. A második félidőben is végig magabiztos előnyben kézilabdázott a skandináv válogatott, s bár a hajrában 29–26-ra közelített a német együttes, igazán szorossá nem tudta tenni a végjátékot.

Norway 🇳🇴 𝗷𝗼𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗶-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 with their victory over Germany 🇩🇪!

⭐️ 𝗚𝗥𝗨𝗡𝗗𝗙𝗢𝗦 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛: Henny Reistad 🇳🇴💫#catchthespirit #ehfeuro2024 @NORhandball @DHB_Teams pic.twitter.com/6g02BQEtLw

— EHF EURO (@EHFEURO) December 9, 2024