Helycsere az Alpine-nál: egy MotoGP-legenda fia bemutatkozik az F1-ben a hétvégén

A 21 éves Doohan tartalékpilótaként dolgozta végig az évet, a múlt héten pedig a Renault tulajdonában álló istálló bejelentette, hogy a jövő évben Pierre Gasly mellett ő lesz a csapat másik versenyzője.

Jack Doohan will race for Alpine in place of Esteban Ocon at the final round of the season in Abu Dhabi#F1 #AbuDhabiGPhttps://t.co/VQAVwNK9KB

— Formula 1 (@F1) December 2, 2024