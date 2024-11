Észt tesztpilótát szerződtetett az Alpine F1-es csapata

A tallinni születésű, 20 éves versenyző az ausztrál Jack Doohan helyét veszi át, aki 2025-ben az Alpine gyári F1-es pilótája lesz a francia Esteban Ocon helyén.

Welcome to the family, @PaulAron16 💙 pic.twitter.com/sZD9Aaw2EE

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 30, 2024