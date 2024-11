Cicázott a mezőnnyel a McLaren, Norris hagyta nyerni Piastrit a katari sprintfutamon

A két McLaren-Mercedes mögött George Russellt intette le harmadikként a kockás zászló a Mercedes AMG F1 színeiben.

A pole pozícióból startoló Norris szinte végig az élen haladt, míg Piastri – Russell megelőzése után – feljött másodiknak. Norris a McLaren kérésére nem szakadt el Piastritól, inkább szélárnyékot biztosított csapattársának, hogy védekezni tudjon az őt végig szorongató Mercedes-pilótával szemben.

A győzelemért csatázó trió mögött a verseny nagy részében Carlos Sainz (Ferrari) és Lewis Hamilton (Mercedes) körözött a negyedik-ötödik helyen, de a másik Ferrarit kormányzó Charles Leclerc a futam hajrájában megelőzte a 44-es számú Mercedest.

A magabiztosan vezető Norris rádión keresztül érdeklődött a csapatnál, hogy rákapcsolhat-e, vagy továbbra is fogja vissza a tempót, hogy Piastri továbbra is használhassa a DRS-t (mozgatható hátsó szárny) a veszélyes Russell sakkban tartására. Norrist a versenymérnöke határozottan arra kérte, hogy segítse a csapattársát, aminek a 24 éves angol versenyző engedelmeskedett.

Ahogy annak a kérésnek is, hogy

After their position swap in Brazil, Lando Norris pays the favour back to Oscar Piastri in Qatar 🔀#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/9L6l1o8yay

— Formula 1 (@F1) November 30, 2024