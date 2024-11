Simán legyőzte a Fradi a Malmőt, a magyar bajnok a továbbjutás küszöbén

A Ferencváros hazai pályán 4–1-re legyőzte a svéd Malmö csapatát a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában. A magyar bajnok csütörtöki sikerével megerősítette a továbbjutó helyét a tabellán.

A Ferencváros szurkolótábora a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában játszott FTC-Malmö FF mérkőzés előtt a Groupama Arénában, 2024. november 28-án. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Fantasztikus hangulat várta a csapatokat, amelyeket mindkét szurkolótábor élőképpel fogadott.

A magyar bajnok bő tíz perc alatt kétgólos előnyre tett szert Varga Barnabás duplájával, igaz a vendégek hamar szépítettek a norvég Erik Botheim büntetőjével. Térfélcserét követően a brazil Kady Borges gyönyörű góllal állította vissza a különbséget, a végeredményt pedig a francia Ibrahim Cissé fejese állította be.

A zöld-fehérek óriási lendülettel kezdtek, szó szerint nekiugrottak az ellenfélnek, amelyről azonnal kiderült, hogy a sérülésektől tizedelt védelme igencsak sebezhető. Öt perc sem telt el, amikor Varga csúsztatása a bal kapufán csattant, míg Ramírez életerős lövését a svédek kapusa öklözte vissza a mezőnybe.

Az első kimaradt lehetőségek ellenére hamar vezetést szerzett a magyar bajnok, mert Varga magabiztosan értékesítette a buktatásáért megítélt büntetőt.

Varga Barnabás, az FTC és Nils Zatterstöm, a Malmö játékosa (b) a labdarúgó Európa-liga 5. fordulójában játszott FTC-Malmö mérkőzésen a Groupama Arénában, 2024. november 28-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Bő tíz perc után egy remekül végigjátszott kontrával meg is duplázta előnyét a Ferencváros, viszont nem nyugodhatott meg, mert egy ártalmatlannak tűnő szituációban a svédek is büntetőhöz jutottak, melyből szépítettek. A mozgalmas első húsz perc után kiegyenlítetté vált a mérkőzés, ráadásul inkább a Ferencváros térfelén zajlott a játék, mégis a hazaiak jártak közelebb az újabb találathoz, csakhogy közvetlenül a szünet előtt Saldanha tekerése centikkel elkerülte a jobb sarkot.

A Ferencváros a térfélcserét követően is rendre labdát tudott szerezni a középpályán, azokból pedig sorra vezette a veszélyes akcióit. Éppen egy ilyen egyszemélyes támadásból Kady mesterien csavart a kapuba, nem sokkal később pedig Saldanha is betalált, de a neki gólpasszt adó Varga lesen kapta a labdát, így maradt a 3-1-es állás. A svédek támadásai kissé statikusak voltak, Dibusznak azért így is volt két nagyobb védenivalója. A 70. perc körül kezdte átvenni az irányítást a skandináv együttes, ezért jött különösen jókor Cissé fejese, amellyel végleg eldőlt az összecsapás. A hátralévő bő negyedórára hitehagyottá vált a Malmö, így a hajrában a Ferencváros növelhette volna az előnyét, azonban több gól már nem született.

Ibrahim Cissé, a Ferencváros játékosának gólja a labdarúgó Európa-liga 5. fordulójában játszott FTC-Malmö mérkőzésen a Groupama Arénában, 2024. november 28-án. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A zöld-fehérek három pozíciót javítva feljöttek a 11. helyre, a kilenc pont pedig valószínűleg továbbjutást ér, mert az európai szövetség (UEFA) szimulációja szerint átlagosan 7,6 pontra lehet szükség a februári folytatáshoz.

A Ferencváros a két hét múlva sorra kerülő hatodik körben a görög PAOK vendége lesz Szalonikiben.

Európa-liga, alapszakasz, 5. forduló:

Ferencvárosi TC–Malmö FF 4–1 (2–1)

Groupama Aréna, 18 891 néző, vezette: Alijar Aghajev (azeri)

gólszerzők: Varga B. (8., 11., az elsőt tizenegyesből), Kady (53.), Cissé (74.), illetve Botheim (18., tizenegyesből)

sárga lap: Varga B. (68.), illetve Stryger Larsen (15.), Kiese Thelin (90.)

Ferencvárosi TC: Dibusz – Makreckis, Cissé (Szalai G., 86.), Gartenmann, Ramírez – Abu Fani (Rommens, 86.), Maiga – Saldanha (Zachariassen, 62.), Kady (Ben Romdhane, 74.), Traoré – Varga B. (Pesic, 86.)

Malmö FF: Friedrich – Stryger Larsen (Skogmar, 83.), Rösler, Zätterström, Busanello – Pena (Kiese Thelin, 66.), Johnsen – Rosengren, Christiansen (Loukili, 83.), Bolin (Gudjohnsen, 87.) – Botheim (Berg, 83.)

Kiemelt kép: Ibrahim Cissé, a Ferencváros játékosa gólt szerez a férfi labdarúgó Európa-liga alapszakaszában játszott FTC–Malmö FF mérkőzésen a Groupama Arénában, 2024. november 28-án. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)