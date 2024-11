Nagy lépést tehet az FTC a továbbjutás felé idei utolsó hazai európai kupameccsén

A Malmö ellen lép pályára ma este 9 órától az Európa-ligában a Ferencváros, amelyet élőben követhetnek a közmédia sportos csatornáin. Az év utolsó hazai nemzetközi mérkőzésén gyakorlatilag a továbbjutást is bebiztosíthatja a Ferencváros a Groupamában.

Jelenleg két győzelemmel hatpontos a Ferencváros az UEFA Európa-liga alapszakaszában, ezzel a 16. helyen áll. A Malmö elleni mérkőzésen a Fradi akár be is biztosíthatja a továbbjutását, hiszen a szimulációk szerint 9-10 pont szükséges ahhoz, hogy a kieséses szakaszban is szerepeljen magyar csapatatot. Az összesen nyolcfordulós alapszakasz első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig februárban oda-visszavágós párharcban küzdenek majd meg a 16 közé jutásért.

A közmédia sportos csatornáin élőben, előfizetés nélkül lehet követni az FTC – Malmö UEFA Európa-liga mérkőzést. Az M4 Sport pályaszéli, helyszíni stúdióval várja nézőit a mérkőzés felvezető műsorában, Dragóner Attila, Hegedűs Henrik és Bogdán Ádám lesz a szakértő. Korábbi válogatott kapusunk Bogdán Ádám a Hollandia – Magyarország mérkőzésen mutatkozott be, mint szakkommentátor – az FTC-Malmö mérkőzésen ismét az ő hangját hallhatjuk Hajdú B. István mellett.

Bogdán Ádám a Nemzeti Sportrádiónak adott interjújában kiemelte, hogy a Malmö idegenben nem a legerősebb az európai kupasorozatban, ugyanakkor mindig erős ellenfél, hiszen az idei szezonban csak 1-2 góllal kaptak ki vendégként. „Én a Fradit tartom esélyesnek, de nincs könnyű meccs az Európa-ligában, szóval abszolút 100 százalékot kell nyújtani. Nagyon fontos lesz a közönség szerepe, hogy milyen hangulatot teremtenek a Groupamában.”

A Ferencváros–Malmö Európa-liga mérkőzés minden pillanatáról beszámol a közmédia, a találkozót élőben, díjmentesen az M4 Sporton és az m4sport.hu-n csütörtök 21 órától, a felvezető műsort 20:15-től láthatják. A Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban 21 órakor kezdődik az élő közvetítés, továbbá a nemzetisport.hu oldalon élő, percről percre frissülő tudósítást is olvashatnak.