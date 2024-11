Mick Schumacher távozik a Mercedestől

A német-brit istálló a hétvégi Katari Nagydíj előtt jelentette be, hogy a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia (aki eddig teszt- és tartalékpilótaként tevékenykedett), elhagyja a Mercedest.

📰 We can confirm that @SchumacherMick has chosen to leave his role with the Team at the end of the 2024 season

Toto 💬 „Mick is first and foremost a racing driver and one that deserves to be competing in the very best championships”

Danke, Mick 🙏

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 28, 2024