Schmidt Ádám szerint új stratégiával készülünk a következő olimpiai ciklusra

Új stratégiával készülünk a következő olimpiai ciklusra – mondta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerdán a Sport Forum Hungary megnyitóján a Puskás Arénában.

A problémák akkor jelentkeznek, amikor csak a végeredményre koncentrálunk és nem arra, hogy mit kell tenni, hogy el tudjuk érni azt az eredményt – mondta Schmidt Ádám. Hozzátette, ezért is fontosak az ilyen konferenciák, eszmecserék, mint a Sport Forum Hungary, amelyet idén harmadik alkalommal rendeznek meg a hazai és a nemzetközi sportvezetők, sportban dolgozók és a sport iránt érdeklődők számára.

Kiemelte, hogy

a hazai és a nemzetközi sportéletben is a korábbiaknál összetettebb kihívásokkal kell szembenézni, mivel a fiatalok figyelméért és szabadidejéért folytatott versenyben számtalan vetélytársa van a sportnak.

„Meg kell birkóznunk a sport globalizálódásából és az egyre kiélezettebb küzdelemből fakadó technikai, jogi és társadalmi kihívásokkal, miközben lépést kell tartanunk a legújabb tudományos eredményekkel és felfedezésekkel is. Mindezeket a kihívásokat ráadásul úgy kell legyőznünk, hogy a folyamat végére meg tudjuk őrizni a sport hagyományos értékeit, fenntartsuk az eredményességünket és bővíteni tudjuk a sportolók közösségét, legyenek új tagjai a sportcsaládnak. A cél tehát adott, a fenti gondolat szellemében most arra kell koncentrálnunk, hogy milyen úton juthatunk el idáig” – mondta a sportért felelős államtitkár. Hangsúlyozta, a sport idén bebizonyította, hogy megőrizte kiemelt szerepét a 21. században is, és ismét megmutatta, hogy olyan nemzeti összetartó erő, amelyre bátran lehet építkezni.

Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon kicsi a különbség a legjobbak között és aki eredményes akar maradni, annak a sportpszichológiától az egészségügyi háttéren át az edzésmódszerekig lépést kell tartania a fejlődéssel. Megemlítette a sportért felelős államtitkárság értékelését is, amelyet nemrég minden szakszövetség vezetőjével közösen végeztek, erről nemsokára a nyilvánosságnak is beszámolnak.

„Ezek alapján új stratégiával készülünk a következő olimpiai ciklusra, a célunk az lesz, hogy segítsük a különböző szakterületek, a sporttudomány ágainak jobb összehangolását, és a lehető leghatékonyabban támogassuk a legjobb szakembereinket és a legkiválóbb sportolóinkat” – fogalmazott.

A kétnapos esemény csütörtökön zárul, a szervezők 13 irányelv alapján készültek előadásokkal és kerekasztal beszélgetésekkel. Szerda este a Sport Forum Awards díjátadó ünnepségen 11 kategóriában osztanak díjakat.

Kiemelt kép: Schmidt Ádám sportértfelelős államtitkár, mielőtt nyilatkozik az Európai Tanács Oktatási, ifjúsági, kulturális és sportügyi (EYCS) ülése után Brüsszelben 2024. november 26-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás)