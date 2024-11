Nagy Zsolt: Ha egységesek vagyunk, bárkit le tudunk győzni

A remek formában lévő Nagy Zsolt szerint a magyar válogatott bármelyik ellenfelet le tudja győzni – a Puskás Akadémia balszélsője erről az M4 Sportnak nyilatkozva beszélt a Magyar Labdarúgás Napja alkalmából rendezett hétfői megemlékezésen, a Puskás Arénánál.

„Komoly év van mögöttünk, bár természetesen a klubban még nincs vége. Én úgy tekintek vissza, hogy egy nagyon pozitív évet zárhatok, mind a klubomban, mind a válogatottban. Lekopogom, de elkerültek a sérülések is. Ahogy befejeztem a bajnokságot, úgy tudtam folytatni nyáron a szünet után” – mondta a játékos, kiemelve, hogy idén valóra vált az álma azzal, hogy szerepelhetett az Európa-bajnokságon, még most is libabőrös lesz, ha erre gondol.

Arra a kérdésre, mi kell ahhoz, hogy meglegyen az áhított kijutás a következő világbajnokságra, Nagy Zsolt úgy fogalmazott: mindenkit kerüljenek el a sérülések és teljes kerettel tudjanak kiállni.

„Már bebizonyítottuk, hogy a nagy csapatok ellen is van esélyünk, és ha egységesek vagyunk, akkor bárkit le tudunk győzni. A sorsoláson sok múlik, de mindegy, ki az ellenfél, meg tudjuk verni”

– jelentette ki.

A futballista elmondta még, hogy úgy érzi, nagyon jó formában van, ezt szeretné folytatni jövőre is.

A 2026-os világbajnokság európai selejtezőjének sorsolását december 13-án tartják Zürichben.

Kiemelt kép: Nagy Zsolt a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Magyarország – Németország mérkőzésen a budapesti Puskás Arénában 2024. november 19-én.MTI/Kovács Tamás