Michelisz Norbert: Versenyautóban soha nem féltem

Az utóbbi években tudatosan vonult vissza a nyilvános szereplésektől, és csak a versenyzéssel foglalkozott a háromszoros túraautó-világbajnok. Az idei szezon végeztével azonban Michelisz Norbert hosszabb interjút adott a Nemzeti Sportrádióban Csisztu Zsuzsának, amely során a hallgatókat karrierje és magánélete részleteibe is beavatta, kezdve gyerekkori álmaival, az önmenedzselés miértjeibe, és édesapaként betöltött szerepébe.

Michelisz Norbert megnyerte a túraautó világsorozat (TCR World Tour) 2024-es szezonját, ezzel megvédte címét, összességében pedig harmadszor bizonyult a mezőny legjobbjának. A háromszoros bajnok Csisztu Zsuzsa vendége volt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában.

„Pályafutásom elején arról szólt minden, hogy legyenek támogatóim, ezért vállaltam több médiaszereplést, az utóbbi időben azonban háttérbe vonultam” – mondta Michelisz Norbert. Visszatekintve gyerekkorára felidézte, hogy mindig is versenyezni szeretett volna, de erre nem voltak adottak az anyagi lehetőségek, 21 éves volt, amikor elkezdhetett versenyezni. „Ekkor már elég idős voltam, hogy felmérjem, mire van szükség ahhoz, hogy ebben a közegben maradjak. Fiatalon sem vágytam soha a társaság középpontja lenni, de ezzel az introvertált beállítottsággal le kellett számolnom. Az eredményesség érdekében vállaltam a megjelenéseket, hiszen sokáig támogatók finanszírozták versenyzésemet” – vallotta be a háromszoros világbajnok. Az utóbbi években azonban már megtehette, hogy háttérbe vonul.

„A Zengő Motorsportnál kezdtem pályafutásom, ekkor, 2005-ben vezettem először versenyautót, de hamar eljutottam arra a szintre, amelyen előttem más magyar versenyző még nem járt, így úttörőként sok mindent magamnak kellett megtapasztalnom, kielemeznem” – mondta. Ebben nagy segítségére voltak egyetemi végzettségei is, önmaga menedzselésében pénzügyi végzettsége sokat segített. Bár mérnök-informatikus diplomája is van, a pénzügyek jobban érdekelték, amelyre úgy is tekintett, mint másik lehetőségre a versenyzés mellett. Folyamatos előremenetele és sikerei tekintetében tehetsége is fontos szerepet játszott a tudatos építkezés mellett. „A sebességem mindig megvolt, a tehetség egy fontos része, hogy gyors legyél a pályán. Versenyautóban soha nem féltem. Nem gondolok arra, hogy nekimehetek a falnak. Azt hittem, ez édesapaként változik majd, de nem így lett. Két lányom van, papíron egy másodpercet ott kellett volna hagynom körönként” – tért ki magánéletére is az interjú során Michelisz Norbert. Elmondta, hat- és hétéves lánya, bár voltak már versenypályán, nem érdeklődnek a sport ezen ága iránt.

Erős kapocs van köztük, azért, hogy minőségi időt tudjon velük tölteni önmaga számára is húzott egy határt. A versenyszezon sok elfoglaltságot, szervezést, tervezést igényel, ám ha együtt van gyermekeivel, csak velük foglalkozik. A versenypályán is arra törekszik, hogy változtasson gondolkodásán, ne akarjon, mindig mindent eltervezni. Úgy gondolja, fontosak az alapok – a szorgalom és a kitartás –, amelyhez most már van annyi tapasztalta, hogy tudja, nem szükséges mindent eltervezni, így rugalmasabban tud reagálni a váratlan eseményekre.

Kiemelt kép: Michelisz Norbert (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)