Nyomasztó hangulatban szenvedett vereséget a magyar válogatott Hollandiában

A magyar labdarúgó-válogatott 4-0-ra kikapott a nyári Európa-bajnokságon elődöntős holland csapat vendégeként a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában.

A szombati, amszterdami vereséggel – és a bosnyákok kiütéses kudarcával – eldőlt, hogy a Hollandia ellen negyven éve nyeretlen nemzeti együttes harmadik helyen végez a csoportban, ami azt jelenti, hogy márciusban osztályozóra kényszerül a B divízió egyik második helyezettjével, illetve decemberben minden bizonnyal a második kalapból sorsolják majd ki a világbajnoki selejtezősorozatra.

A mérkőzést beárnyékolta, hogy Szalai Ádám pályaedző a hatodik percben rosszul lett, emiatt több mint tíz percet állt a játék. A korábbi csapatkapitány állapotát stabilizálták és egy amszterdami kórházba szállították.

Marco Rossi szövetségi kapitány Szabó Levente becserélésével újoncot avatott.

A magyarok a keddi zárófordulóban a csoportgyőztes német csapatot fogadják a Puskás Arénában.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 5. forduló:

Hollandia-Magyarország 4-0 (2-0)

Amszterdam, Johan Cruyff ArenA, v.: Jesús Gil Manzano (spanyol)

gólszerzők: Weghorst (21., 11-esből), Gakpo (45+12., 11-esből), Dumfries (64.), Koopmeiners (86.)

sárga lap: Timber (61.), illetve Orbán (6.), Dárdai M. (55.)

Hollandia:

Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, Timber (Hato, 68.) – Gravenberch (Wieffer, 79.), Reijnders, de Jong (Koopmeiners, 68.) – Malen (Frimpong, 84.), Weghorst, Gakpo (Lang, 79.)

Magyarország:

Dibusz – Balogh, Orbán, Dárdai M. – Nego (Gera D., 75.), Nikitscher, Schäfer (Nagy Á., 75.), Nagy Zs. – Sallai (Csoboth, 80.), Szoboszlai – Varga B. (Szabó L., 60.)

1. félidő:

8-9. perc: Malen beadásába Nikitscher kézzel ért bele még Szalai rosszulléte előtt, szűk negyedórával később a videobíró segítségével megítélt büntetőt Weghorst a jobbra vetődő Dibusz helyére lőtte (1-0).

45+11-12.: Nagy Zsolt buktatta a kifelé cselező Malent, a jogosan megítélt büntetőt ezúttal Gakpo végezte el, aki a jobb felső sarokba lőtt (2-0).

2. félidő:

64 perc: Gakpo bal oldali beadását Malen fejjel készítette le lövésre a remek ütemben érkező Dumfriesnek, aki 10 méterről, kissé jobbról hajszálpontosan kilőtte a jobb alsó sarkot (3-0).

65 perc: Dumfries nagyszerű jobb oldali beadását Koopmeiners 6 méterről a jobb felső sarokba fejelte (4-0).

Remek hangulatban, telt ház előtt kezdődött a találkozó, amelyen már az első percben remek kontrát vezetett a magyar csapat még úgy is, hogy les előzte meg Nego ziccerét, melyet amúgy lábbal kivédett a holland kapus. Nem sokkal később Szoboszlai viharzott el a bal szélen, de túl sokat várt, így egy védő blokkolta a közeli lövését, a kipattanóból pedig Schäfer célt tévesztett. Ez a két támadás mindenesetre jelezte, nem csupán védekezni akar Marco Rossi szövetségi kapitány csapata.

A hangulat azonban egy pillanat alatt megfagyott, ugyanis a magyar kispadnál rosszul lett Szalai Ádám pályaedző, így a játék félbeszakadt.

A stábtagok és cserejátékosok azonnal körbeállták a területet, hogy a kamerákat távol tartsák a drámai pillanatoktól, még egy holland futballista is segített ebben. Amíg a mentősök dolgoztak, addig egy fehér ponyva is érkezett, hogy még jobban takarják az életmentés pillanatait. A döbbenet csendjét szórványos „Ria, ria, Hungária” rigmus törte meg, majd amikor elterjedt a hír, hogy a korábbi csapatkapitány szorul orvosi segítségre, akkor a nevét skandálták a lelátón elszórtan jelen lévő magyar drukkerek. Több mint tíz percig állt a játék, de sikerült stabilizálni Szalai állapotát, akit ezt követően azonnal kórházba szállítottak. Az újraindulás előtt a nemzeti együttesben ötvenedik alkalommal pályára lépő csapatkapitány, Szoboszlai tartott eligazítást összekapaszkodó társainak.

Csakhogy a játék – Nikitscher kezezése miatt – nem bedobással, hanem hazai büntetővel folytatódott, melyet Weghorst értékesített. A magyar együttes nem tört össze, újabb ziccert dolgozott ki, azonban Sallai pontosan a holland kapus kezébe fejelte a labdát. Innentől kezdve viszont egyértelmű fölénybe került a holland csapat, sorra dolgozta ki a helyzeteket, Dibusznak hol kisebb, hol nagyobb bravúrokkal kellett hárítania. Amikor már úgy tűnt, a magyarok megússzák az első félidőt újabb kapott gól nélkül, akkor másodjára is tizenegyeshez jutottak a hazaiak, akik így megduplázták az előnyüket.

A magyar csapat a folytatásban is többnyire védekezésre kényszerült, de védői remek teljesítményt nyújtva állták a sarat, sok lövést blokkoltak. Persze az összeset nem, Weghorst 18 méteres, bal felső sarok felé tartó próbálkozása a keresztlécen csattant. A magyarok ebben a periódusban már csak elvétve vezettek gyors ellentámadásokat, de egy ilyenből Szoboszlai Dominik helyzetbe került, azonban a bal sarok mellé fejelt. Ezt leszámítva továbbra is a hollandok irányítottak, Dibusznak többször is védenie kellett, azonban Dumfries hajszálpontos lövésével szemben már a Ferencváros kapusa is tehetetlennek bizonyult. A narancsmezesek a biztos előny birtokában sem álltak le, igyekeztek kiszolgálni a közönségüket, így Dibuszt továbbra is elhalmozták lövésekkel, de a kapus bírta a sorozatterhelést. A kegyelemdöfést végül a csereként beállt Koopmeiners gyönyörű fejese jelentette, de ha Dibusz nem véd ennyire fantasztikusan, akkor a mérkőzés akár nagyobb különbségű hazai sikerrel is zárulhatott volna, mert a hátralévő időben is legalább két-három nagy hárítása volt.

Kiemelt kép: A magyar játékosok, elöl Orbán Willi a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Hollandia – Magyarország mérkőzésen az amszterdami Johann Cruijff Arénában 2024. november 15-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)