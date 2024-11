Weöres Szabolcs: A Vendée Globe-on való indulás volt életem álma

A nagy presztízsű viadal honlapján megjelent interjú elején a szerző bemutatja az 51 éves magyar vitorlázót (egyben triatlonistát), aki a Balatonról indulva különböző hajóosztályokon keresztül eljutott a tengeri vitorlázásig, tagja volt a dél-afrikai Shosholoza csapatnak a 32. Amerika Kupán, majd mentorának, Fa Nándornak az útmutatásával megismerkedett az egytestű hajók nemzetközi nyílt osztályával (IMOCA).

Weöres Szabolcs az Owen Clark által tervezett, 2007-ben vízre bocsátott New Europe nevű hajóval vág neki a kikötés nélküli földkerülésnek. Dee Caffari egykori Avivájával – amely később a Stark nevet viselte – a finn Ari Huusela utolsó célba érkezőként teljesítette az előző Vendée Globe-ot 2021-ben.

Mint mondta, mindig dolgozik benne az adrenalin és ott van benne az izgalom is, amikor egyedül áll a kormánynál.

– mondta a magyar vitorlázó.

