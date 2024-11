Huszonnyolc év után nyerte ismét európai futó a New York Marathont, melyen a férfiaknál a holland színeket képviselő Abdi Nageeye ért első helyen célba.

A tokiói olimpia ezüstérmese karrierje során először nyert a klasszikus táv első számú sorozatának számító World Marathon Majors szintű viadalt. Nageeye 2:07:39 óra alatt teljesítette a 42,195 kilométeres távot. Másodikként a 2022-es viadal kenyai győztese, Evans Chebet ért be, míg harmadikként honfitársa, Albert Korir.

A holland futónak különleges volt ez a győzelem, mivel a párizsi olimpián nem tudta végig futni a maratoni távot.

„Az olimpia nagyon kemény volt számomra, nem telt el úgy edzés, hogy ne gondoltam volna rá, ugyanakkor ez motivált is engem a New York-i maratonra, sőt, még a verseny alatt is” – mondta Nageeye, majd hozzátette – „tudtam, hogyha 35-36 kilométer után is ott vagyok az élbolyban, akkor nyerhetek, de még mindig alig tudom elhinni!”

Legutóbb az olasz Giacomo Leone nyert európaiként New Yorkban, még 1996-ban.

A nőknél hármas kenyai siker született, Sheila Chepkirui az utolsó métereken lehajrázta a címvédő és olimpiai bronzérmes Hellen Obirit. A harmadik helyen pedig a 41 éves, korábbi London Marathon-győztes, négyszeres világbajnok, valamint 5000 méteren olimpia bajnok Vivian Cheruiyot végzett.

Eredmények, New York Marathon:

——————————

férfiak:

1. Abdi Nageeye (Hollandia) 2:07:39 óra

2. Evans Chebet (Kenya) 2:07:45

3. Albert Korir (Kenya) 2:08:00

nők:

1. Sheila Chepkirui (Kenya) 2:24:35

2. Hellen Obiri (Kenya) 2:24:49

3. Vivian Cheruiyot (Kenya) 2:25:21

Kiemelt kép: A holland Abdi Nageeye célba ér a 2024-es New York City Maratonon 2024. november 3-án (Fotó: EPA/SARAH YENESEL)