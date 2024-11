Roncsderbi az eső miatt halasztott időmérőn: Norris indulhat a pole pozícióból Sao Paulóban!

A Sao Pauló-i Nagydíj időmérő edzését az eredeti szombat délutáni időpont helyett vasárnapra kellett halasztani az interlagosi pályát sújtó felhőszakadás miatt.

Az időjárás azonban csak valamelyest javult, a vízátfolyások miatt csúszós versenypálya számos áldozatot szedett.

A versenyigazgatónak ötször kellett piros zászlóval leállítani a szezon leghektikusabb időmérő edzését,

🔴 RED FLAG 🔴

Now Alonso’s in the barriers 😵#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/iubduzq5ZU

— Formula 1 (@F1) November 3, 2024