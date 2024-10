F1: A McLaren fellebbez Lando Norris austini büntetése ellen

Az istállónak új bizonyítékokat kell bemutatnia pénteken Mexikóvárosban, a versenyigazgatósági meghallgatáson. Ahhoz, hogy Norris austini büntetése felülvizsgálható legyen,

Norris a texasi pályán a harmadik helyért csatázott a címvédő Max Verstappennel (Red Bull), s négy és fél körrel a leintés előtt nehezen, de megelőzte a holland versenyzőt. A McLaren pilótájának manőverét azonban szabálytalannak ítélte a versenybíróság, ezért 5 másodperces időbüntetéssel sújtotta. Ezzel Verstappen végzett harmadikként, Norris pedig negyedikként.

The battle of the Circuit of the Americas. The latest chapter in this thrilling championship story 📖#F1 #USGP pic.twitter.com/EK0VtkUEFk

— Formula 1 (@F1) October 21, 2024