A legnagyobb francia országúti kerékpáros versenyek 2026-tól az M4 Sporton

Tovább erősíti hosszútávú piacvezetői szerepét a közmédia sportcsatornája: az elmúlt években több kiváló magyar eredményt hozó országúti kerékpársport csúcsa, a Tour de France, valamint további franciaországi versenyek is képernyőre kerülnek 2026-tól legalább 2030-ig az M4 Sporton.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) és az Európai Műsorsugárzók Uniójának (EBU) sikerült megállapodnia a jogtulajdonos Amaury Sports Organisationnal (ASO), ennek értelmében megszerezte a közvetítési jogokat a cég több országúti versenyére, többek között a csúcsnak számító Tour de France-ra, valamint az egynapos klasszikus Párizs-Roubaix-ra. A szerződésnek köszönhetően most először fordul majd elő Magyarországon, hogy a szurkolók egy háromhetes versenyt előfizetési díj nélkül láthatnak majd élőben, ráadásul nem csak a férfi, hanem a rohamosan fejlődő női viadalt is.

„Az M4 Sport indulása óta folyamatosan jelen volt az országúti kerékpársport a csatornán. Az első években még csak összefoglalót adtunk a Tour de Hongrie-ról, ma már az összes szakasz összes kilométerét láthatják a nézők. Anno élőben mutattuk, hogyan nyerte meg Valter Attila a magyar kört, és ahogyan az ő pályafutása ível felfelé, úgy a mi figyelmünk is egyre inkább a sportágra szegeződik. Ennek jele a minden hétfőn jelentkező Söprögető Kocsi podcast, valamint az, hogy a magyar bajnok szerepléséről folyamatosan a helyszínről számoltunk be az elmúlt években, akárcsak a Tour de France kulcsfontosságú etapjairól. Ebbe a sorba illik bele a mostani megállapodás, nagyon boldogok vagyunk, hogy a magyar sportkedvelőknek megmutathatjuk a világ leghíresebb versenyét – ami több, mint csak egy kerékpáros viadal, egyben bízunk abban, hogy folyamatosan lesznek honfitársaink is a mezőnyben, akár Vas Blanka, akár Valter Attila, akár mások” – fogalmazott Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

A megállapodás értelmében 2026 és 2030 között a következő versenyeket közvetíti majd a csatorna:

Női és férfi Tour de France

Női és férfi Párizs-Roubaix

Női és férfi Liège-Bastogne-Liège

Női és férfi Flèche Wallone

Férfi Párizs-Nizza

Férfi Critérium du Dauphiné

A magyar országúti kerékpárosok több remek eredményt is produkáltak az elmúlt évek során. A közelmúlt két nagy sikere Vas Blanka és Valter Attila olimpiai negyedik helye volt, előbbi augusztusban első magyarként szakaszt nyert a Tour de France-on, de korábban már győzött az olasz valamint a svájci körön is, 2021-ben pedig épphogy lemaradt a dobogóról a világbajnokságon.

Utóbbi a világ egyik legerősebb férfi csapatának tagja, a Team Visma I Lease a bike versenyzőjeként végigtekerte idén a Giro d’Italiát és a Vueltát is, tehetsége és tudása alapján bármikor benne van, hogy akár a francia körön is történelmet írjon, ahogyan korábban ő lett az első magyar, aki háromhetes körversenyen felhúzhatta az összetettben élen állónak járó trikót.

A versenyek és az azokról szóló tudósítások, érdekességek az M4 Sport mellett felfedezhetők lesznek a közmédia különböző digitális felületein, valamint a Nemzeti Sportrádióban is.

Kiemelt kép forrása: MTI