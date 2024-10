Megszerezte első győzelmét a Ferencváros az Európa-ligában

A jobban kezdő magyar bajnok negyedóra elteltével a kanadai Moise Lumpungu öngóljával szerzett vezetést, minimális előnyét pedig a lefújásig megtartotta a hajrában Pablo Rosario kiállítása miatt tíz emberre fogyatkozó francia riválisával szemben.

A Ferencváros a két hét múlva sorra kerülő negyedik körben az ukrán Dinamo Kijev vendége lesz Hamburgban.

Pascal Jansen vezetőedző szerint a Ferencváros labdarúgócsapata és ellenfele, a Nice számára is kulcsfontosságú mérkőzés következik csütörtökön az Európa-liga harmadik fordulójában.

Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló:

Ferencvárosi TC-Nice (francia) 1 – 0 (1 – 0)

—————————————-

Groupama Aréna, 18 371 néző, v.: Taszosz Szidiropulosz (görög)

gólszerző: Lumpungu (15., öngól)

piros lap: Rosario (84.)

sárga lap: Varga B. (19.), Traoré (84.), illetve Lumpungu (39.), Abdelmonem (45+1.)

Ferencvárosi TC:

—————-

Dibusz – Makreckis, Rommens, Gartenmann, Civic (Ben Romdhane, 74.) – Abu Fani (Botka, 96.), Cissé – Traoré, Kady (Maiga, 74.), Zachariassen (Ramírez, 74.) – Varga B. (Saldanha, 80.)

Nice:

—–

Bulka – Mendy (Buanani, 75.), Lumpungu, Abdelmonem – Clauss, Budaui, Rosario, Louchet (Abdi, 64.) – Diop (Boga, a szünetben), Laborde (Moukoko, 64.), Guessand (Cho, 64.)

I. félidő:

———-

15. perc: Rommens bal oldalról beívelt szabadrúgására tökéletes ütemben érkezett a hosszú oldalon Cissé, aki középre akarta visszafejelni a labdát, amely azonban Lumpunguról a rövid sarokba pattant (1-0).

A ferencvárosi szurkolótábor impozáns élőképpel emlékezett meg az 1956-os forradalomról, a magyar zászló és címer mellett az 56-os évszám is kirajzolódott. Eközben a francia drukkerek piros-feketébe borították a vendégszektort.

A magyar bajnok sokkal lendületesebben és elszántabban kezdte a mérkőzést, mint ellenfele, alig két percet kellett várni az első kapura lövésre, de az csemege volt a francia kapus számára. Az FTC egyértelműen ráerőltette akaratát riválisára, így sorra futottak végig a hazai akciók, a legveszélyesebb Kady 18 méteres lövése volt, de nem sokkal elkerülte a jobb alsó sarkot. Az első igazán nagy helyzetet viszont a nizzai együttes hagyta ki, pontosabban Dibusz védte lábbal Diop próbálkozását. A Ferencváros egy perccel később nem hibázta el első ziccerét, egy pontrúgás után Cissé volt eredményes fejjel, nizzai közreműködéssel. A zöld-fehérek a vezetés megszerzése után már nem erőltették annyira a támadásokat, így kiegyenlítetté vált a találkozó. Bár az FTC azzal, hogy visszább vett a tempóból, kissé magára húzta az ellenfelét, ez azonban a szünetig nem bosszulta meg magát, sőt, közvetlenül a félidő előtt ismét Bulkának akadt védenivalója Kady szabadrúgásánál és Abu Fani szintén jobb alsó sarokba tartó lövésénél.

Térfélcserét követően nyílt sisakos küzdelem alakult ki, amelyben többet veszélyeztettek a vendégek, s bár kétszer is védenie kellett Dibusznak, a magyar válogatott kapusának egyik sem okozott gondot. A kezdeti francia rohamok után a Ferencváros percei következtek, azonban a hazai kísérletek többsége elkerülte a kaput, egy ízben Varga fejesénél viszont Abdelmonem a gólvonalról tisztázott. Az intenzív meccsen mindkét gárda lendületesen futballozott, így nem lehettek nyugodtak a hazai szurkolók a minimális előny birtokában. Pedig Traoré a jobb oldali kiugrásból akár meg is duplázhatta volna, azonban kimaradt a ziccere, és a túloldalon érkező Zachariassen is lemaradt a labdáról. A hajrára emberhátrányba kerültek a nizzaiak, mivel Rosario utolsó emberként buktatta a kiugró Saldanhát.

Innentől a Ferencváros számára már nem okozott gondot az eredmény tartása, így megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.