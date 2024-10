Barcelona köszöni szépen, de nem szeretne több vitorlázó Amerika Kupát rendezni

A katalán város partjainál található Port Vellben szombaton ért véget a 2024-es Amerika Kupa fináléja, melyben a címvédő Emirates Team New Zealand diadalmaskodott, 7–2-re legyőzve az Ineos Britanniát.

Barcelona két hónapon keresztül volt házigazdája az idei versengésnek, a városháza képviselője, Jordi Valls viszont csütörtökön közölte, hogy nem áll szándékukban újra megpályázni a rendezést. Annak ellenére sem, hogy mind mondta, nagy siker volt a verseny, ám mindig is csak egyszeri alkalomban gondolkodtak.

A címvédőként szervező Team New Zealand képviselői kedden találkoztak Barcelona vezetőivel, s azt követően kétségeiknek adtak hangot.

A címvédő új-zélandi Emirates Team New Zealand (b) és a kihívó INEOS Britannia AC75-ös versenyhajói a 37. Amerika Kupa döntőjében, a Barcelona melletti Port Vellben, 2024. októberében (forrás: AC Media)

Úgy látják ugyanis, a város infrastruktúrája nem teszi lehetővé, hogy hatnál több csapatot vendégül lásson, márpedig ők azt szeretnék, ha a következő kiírásban több hajó szerepelne a végjátékban.

Barcelona most közölt döntésébe vélhetőleg az is belejátszhatott, hogy a helyiek egy jelentős része ellenezte a viadalt, mivel a városban már így is túl sok a turista és a verseny csak tovább növelte a kiadó ingatlanok bérleti díjait. A két hónap alatt két és fél millió néző látogatott el a versenyre, a megnyitóra 60 ezer ember volt kíváncsi, miközben több ezren a viadal ellen tüntettek.

Az Amerikai Kupa szombaton zárult fináléja előtt augusztus közepétől október elejéig a selejtezőverseny, a Louis Vuitton Kupa zajlott Barcelonában, ahol amerikai, svájci, olasz, francia, illetve brit – futurisztikus kinézetű – AC75-ös vitorlások csatáztak azért, hogy megküzdhessenek a Team New Zealanddal. Mindez a világ legrégebbi, először 1851-ben megrendezett nemzetközi sportversenyének trófeájáért zajlott.

