LeBron James és fia történelmet írtak a Lakerssznél

A Los Angeles Lakers hazai pályán 110-103-ra legyőzte a Minnesota Timberwolves csapatát az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) szerdai nyitónapján, amelyen LeBron James és fia történelmet írtak.

Korábban még soha nem fordult elő a liga történetében, hogy apa és fia alapszakasz-mérkőzésen egy csapatban szerepeljenek, most azonban a végül 16 pontig jutó James legidősebb gyereke, Bronny is pályára lépett, s az első félidő végén 2 perc 41 másodpercig együtt voltak a parketten.

A kisebbik James egy lepattanót szerzett, a meccs hőse a 36 pontos 16 lepattanós dupla duplát elérő Anthony Davis volt.

A nyitónap másik mérkőzésén a címvédő Boston Celtics 132-109-re verte a New York Knicks együttesét, a bostoniaktól hatan is tíz pont feletti teljesítménnyel zártak, közülük is kiemelkedett a 37 pontja mellett tíz gólpasszt kiosztó Jayson Tatum.

Kiemelt kép: LeBron James játék közben (Fotó: EPA/Michael Reynolds).