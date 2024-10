Rekordot döntött a Bosznia-Hercegovina – Magyarország mérkőzés az M4 Sporton

A Bosznia-Hercegovina – Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést 624 ezren nézték élőben az M4 Sporton, többen, mint a magyar-holland találkozót (622 ezer). A hétfői, 2-0 magyar győzelemmel zárult összecsapást az m4sport.hu oldalon, online is több tízezren nézték, továbbá a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is élőben közvetítette a mérkőzést, a nemzetisport.hu percről-percre tudósításában is beszámolt az eseményről.

Kapcsolódó tartalom Marco Rossi fontosnak nevezte a bosnyákok elleni sikert A magyar labdarúgó-válogatott megőrizte esélyét, hogy a Nemzetek Ligájában az élvonalban maradjon. A magyar labdarúgó-válogatott kiváló szereplése nézettségi csúcsokat hozott az M4 Sportnak, hiszen a Bosznia-Hercegovina – Magyarország mérkőzést többen nézték élőben, mint a Magyarország-Hollandia találkozót, ezzel az őszi sportközvetítési-szezon legjobb nézettségi statisztikáit produkálta. A zenicai találkozón dominált a magyar válogatott, Szoboszlai Dominik hosszú idő után újra gólt, sőt, gólokat szerzett, így magabiztos győzelmet aratott a magyar csapat a bosnyákok ellen. A helyszínen az M4 Sport kihelyezett stúdiójában Berkesi Judit és Bogdán Ádám is megállapította, hogy a kiváló két mérkőzésnek köszönhetően jelentősen megnőtt az esélye annak, hogy a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája csoportjában a harmadik helyen végezzen. Kapcsolódó tartalom Dibusz szerint azt az arcát mutatta a magyar válogatott a bosnyákok ellen, amelyet szeretett volna A Ferencváros hálóőre a találkozó után az M4 Sport helyszíni stábjának arról beszélt, a találkozó eleje kritikus volt, de sikerült átvészelniük az első négy-öt percet, amelyben a hazaiak „nekik estek”. Egy hónap múlva, november 16-án, 20:45-kor Hollandiában lép újra pályára a magyar labdarúgó-válogatott, majd három nap múlva, november 19-én a Puskás Arénában rendezik a Magyarország – Németország Nemzetek Ligája találkozót, amelyet szintén élőben közvetít az M4 Sport, illetve online az m4sport.hu, valamint a Kossuth Rádióban, a Nemzeti Sportrádióban és a nemzetisport.hu oldalon is élőben figyelemmel követhetjük a találkozókat. Forrás: Nielsen közönségmérés, Gemius Prism