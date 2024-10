A Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjeként Risztov Éva újraélte az olimpia izgalmait

Risztov Éva ötévesen álmodta meg, hogy olimpiai bajnok lesz, és nagy büszkeséggel tölti el, hogy megszerezte ezt a címet. Az idei párizsi olimpián a sportközvetítő szerepéből is megtapasztalhatta, milyen közösségben, egy emberként örülni egy magyar sportoló sikeréért – minderről a Duna Ridikül című műsorában beszélt a visszavonult úszóbajnok, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője.

„Örülök, hogy túl vagyok ezen az időszakon, de boldogan tekintek vissza az egész karrieremre. Valahogy úgy nézem ezt – és sokan nem értik –, hogy az egy másik Évi volt, most már Risztov Éva van, egy felnőtt ember, aki tudja, mit akar. Hálás vagyok az olimpiai aranyért, leginkább azért, mert hitelessé tette mindazt a küzdést, kudarcot, amit átéltem ezen az úton” – kezdte a Duna Ridikül című műsorában a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjeként is ismert Risztov Éva. A sportszakember hozzátette, a sikereiben és kudarcaiban végig mellette volt az édesanyja, akinek rendkívül hálás, hogy az egész életét alárendelte annak, hogy a lánya élsportoló. Arról is beszélt, hogy izgalmas érzés volt, hogy új perspektívából élhette meg, milyen kívülről, szakkommentátorként megélni egy olyan világeseményt, mint az olimpia.

„Most először a párizsi olimpián tapasztaltam meg, milyen jó érzés más sikerének együtt örülni. Iszonyat nehéz volt visszafogni magamat a közvetítés alatt, mert hiába láttam, hogy ebből az úszásból biztosan arany lesz, közben azzal is tisztában voltam, hogy a Szajnában bármi megtörténet, ezért az utolsó pillanatig vártam. Amikor kikapcsoltuk a mikrofont, egymás nyakába borultunk a kollégákkal” – idézte fel nyári emlékeit Risztov Éva, akinek 12 évvel ezelőtt ugyanazon a napon, augusztus 9-én akasztották a nyakába az aranyérmet, mint Rasovszky Kristófnak idén, amikor megnyerte a 10 kilométeres nyíltvízi úszást a párizsi olimpián. A teljes beszélgetés újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán.

