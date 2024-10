A Hollandia elleni volt a legnézettebb Nemzetek Ligája-mérkőzés az M4 Sporton

A magyar labdarúgó-válogatott pénteki bravúros pontszerzését nemcsak a helyszínen, a telt házas Puskás Arénában, hanem a közmédia csatornáin élőben is sokan követték. Az M4 Sport több, mint 622 ezer tévénézőt ültetett a képernyők elé, online csaknem 84 ezren nézték a mérkőzést, többen, mint a németek vagy a bosnyákok ellenit. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is élőben közvetítette, valamint a Nemzeti Sport Online percről-percre tudósításában is követhették.

Válogatottunk meghálálta a magyar nézők kiemelt figyelmét, hiszen taktikus és fegyelmezett játékkal sokáig vezetett is a jóval esélyesebb hollandok ellen, akik csak a mérkőzés végén tudtak kiegyenlíteni. Az így megszerzett 1 pont pedig azt jelenti, hogy a csapat sorsa újra saját kezében van, hogy elérje célját, a bent maradást a Nemzetek Ligája legerősebb divíziójában. Ehhez már hétfőn este megteheti a következő lépést, október 14-én 20:45-kor Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára újra, ezúttal idegenben. A két csapat első mérkőzésén gól nélküli döntetlen született Budapesten, ezért egy újabb döntetlennel megmaradna a lépéselőny, győzelem esetén pedig szinte biztosan a magyar válogatott végez előrébb, a többi mérkőzés várható kimenetelét tekintve. Eddig öt mérkőzést játszott egymás ellen a két ország válogatottja, Bosznia még sohasem tudta legyőzni a magyarokat. Kapcsolódó tartalom Szoboszlai: Nagy céljaim vannak, de mindig olyanokat tűzök ki magam elé, amelyek reálisak Szoboszlai szerint a pályán kívüli dolgok a legnehezebbek, amikor fiatalon el kell hagyni a családot, és egy másik országban nyelvismeret nélkül élni. A Bosznia-Hercegovina – Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés felvezető műsora október 14-én 20 órakor kezdődik, az M4 Sport helyszíni riportere Berkesi Judit lesz. Kedden is szurkolhatnak a nézők a magyar labdarúgó-válogatottnak, U21-es csapatunk Belgiumban játszik Eb-selejtezőt 18 órakor. A mérkőzéseket az M4 Sport és az m4sport.hu oldal mellett, a Nemzeti Sportrádióban, a nemzetisport.hu oldalon, a Nemzetek Ligája-mérkőzéseket a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik.